به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فتاحی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از پژوهشهای انجام شده در کشور ترجمه است و از مدلهای وارداتی استفاده میشود، اظهار داشت: البته در پژوهشهای کمی، موفق عمل کردهایم و آمار قابل توجهی در کشور و حتی در جهان داریم.
وی با اشاره به اینکه میزان بودجه امور پژوهشی در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته قابل توجه نیست، اظهار داشت: البته اگر همین اعتبارات پژوهشی درست هدایت و مدیریت شود و سیاستگذاری امور پژوهشی سلیقهای و مقطعی نباشد میتواند بسیاری از مشکلات متعدد علمی کشورمان را برطرف کند و در پیشرفت ایران اسلامی مؤثر باشد.
مسئول بخش تحقیقات آبخیزداری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم افزود: ضروری است به جای بازی با اسمهای درشت، موضوعهای کاربردی و گره گشا ملاک باشد.
وی با بیان اینکه سطح کیفی پژوهش کشور نیاز به ارتقا دارد، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از پژوهشهای ما در واقع مطالعه است، برخی از آنها هم ترجمه پژوهشهای دیگران است که شاید در کشور ما کاربرد واقعی نداشته باشد.
فرهنک پژوهش باید در جامعه نهادینه شود
فتاحی با بیان اینکه پژوهش در درجه نخست یک فرآیند سازمان دار و نظام مند است، بیان داشت: پژوهش مراحل مختلف و به هم پیوستهای دارد و موفقیت در هر مرحله، منوط به موفقیت در مرحله پیشین است.
وی با بیان اینکه فرهنگ پژوهش باید درون جامعه و بین مردم شکل بگیرد، گفت: اگر فرهنگ پژوهش در افراد مختلف نهادینه شود، در جامعه انگیزه پژوهش ایجاد شود و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تنها در حد وظیفه خود به این امر نپردازند، فرایند پژوهش حرکتی منسجم و همگانی خواهد شد که به پیشرفت کشور کمک میکند.
این پژوهشگر برترسال های۸۸ و۸۹ با اشاره به اهمیت پژوهش کاربردی تصریح کرد: ضرورت جامعه امروز ما پرداختن به پژوهشهای بنیادی و کاربردی است و در پروسه تبدیل ایده به ثروت باید پژوهشهای جامع و کاملی صورت گیرد در غیر این صورت بخشهای اجرای کشور دچار سکون میشوند.
پژوهشگرمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم با بیان اینکه پژوهش محور توسعه و پیشرفت هر جامعهای است، افزود: در کشور ما نیز باید اگر بخواهیم به پیشرفت در نظر گرفته شده در افق ۱۴۰۴ برسیم و کشور مطرح در منطقه باشیم باید به امر پژوهش به شکل ویژه توجه کرده و اعتبارات پژوهشی را افزایش دهیم.
فتاحی گفت: پژوهشگران نباید برای امتیازگیری به امر پژوهش بپردازند زیرا از هدف اصلی و نهایی که گرهگشایی از مشکلات حوزه پژوهشی است، دور میشوند.
قم - خبرگزاری مهر: پژوهشگر برگزیده استان قم اجرای بسیاری از پژوهشهای انجام شده در کشور را ترجمه مدل وارداتی و بدون بومیسازی و نوآوری عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی فتاحی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از پژوهشهای انجام شده در کشور ترجمه است و از مدلهای وارداتی استفاده میشود، اظهار داشت: البته در پژوهشهای کمی، موفق عمل کردهایم و آمار قابل توجهی در کشور و حتی در جهان داریم.
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