برگزاری دومین روز مرحله دوم انتخابات مصر/ بروز درگیریهای پراکنده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، دومین روز مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر از ساعت 8 صبح امروز به وقت محلی آغاز شده و هم اکنون در حال برگزاری است.

مرحله دوم این انتخابات که از روز گذشته آغاز شده امروز در 9 استان الجیزه، المنوفیه، الشرقیه، الاسماعیلیه، بنی سویف، البحیره، سوهاج و اسوان در فضایی آرام در حال انجام است.

روز اول مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر از ساعت 8 صبح آغاز شد و قرار بود ساعت 19 به پایان برسد اما به دلیل استقبال گسترده مردم تا ساعت 21 تمدید شد.

بنا بر اعلام مسئولان محلی مصر استقبال مردم از این مرحله از انتخابات نسبت به روز گذشته افزایش یافته و تنها در برخی مناطق الشرقیه درگیری های پراکنده ای میان طرفداران احزاب مختلف به وجود آمده است.

در این مرحله از انتخابات 3387 نفر در قالب فهرست های فردی و گروهی فردا برای تصاحب 180 کرسی پارلمان در مرحله دوم انتخابات در 9 استان به رقابت می پردازند.

تعداد نامزدهای فهرست های فردی 2271 است که برای تصاحب 60 کرسی به رقابت می پردازند و 1116 نفر در قالب فهرستهای حزبی برای تصاحب 120 کرسی رقابت می کنند.

بر اساس این گزارش تعداد نامزدهای مستقل در مرحله دوم انتخابات 2116 است و در میان احزاب شرکت کننده حزب آزادی و عدالت با داشتن 148 نفر( 28 نفر به صورت فردی و 120 نفرگروهی) بیشترین تعداد نامزد را به خود اختصاص داده است.