غنی سازی مساجد نیازمند کار فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز این شهرستان گفت: نقش دانشگاه و مراکز آموزشی در ترویج امر نماز و اقامه جماعت محوری و بی بدیل است.

وی تاکید کرد: هیئت امنای مساجد در برنامه ریزی و بستر سازی برای اقامه نماز مورد توجه ستاد اقامه نماز شهرستان باشند.

وی هدف نظام اسلامی را تشکیل جامعه توحیدی عنوان کرد و گفت:از علامات مهم آن اقامه نماز است.



امام جمعه گنبد کاووس نیز بر لزوم اقامه نماز در ادارات تاکید کرد و گفت: باید افراد را از کودکی با اقامه نماز آشنا کرد.



حجت الاسلام محمد حسین سبحانی نماز را از مهمترین وجه دین بیان کرد که از جهاد در راه خدا بالاتر است و جهاد برای نماز صورت می گیرد.

محمدی مسئول ستاد اقامه نماز استان نیز در این جلسه بر تشکیل شورای عالی اقامه نماز در شهرستانها تاکید کرد و گفت: در این خصوص برگزاری جلسات پرسش و پاسخ نماز از برنامه های فرهنگ سازی نماز جماعت است.

وی گفت: ضبط تصویری نماز امام جمعه برای پخش در شبکه استانی از برنامه های ستاد اقامه نماز است.