دو قاچاقچی بین المللی در سراوان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره اطلاعات سراوان ظهر پنجشنبه اعلام کرد: "جلیل. ر" یکی از سرکرده های این باند بی المللی که به طرز ماهرانه ای مواد مخدر را از کشور پاکستان به داخل خاک کشورمان منتقل می کرد به همراه همدستش در درگیری با سربازان گمنام امام زمان (عج ) در این شهرستان به هلاکت رسید.

در این درگیری از دو دستگاه خودرو قاچاقچیان حدود 700 کیلوگرم تریاک به دست آمد.

فرمانده هنگ مرزی میرجاوه شهرستان زاهدان نیز اظهار داشت: ماموران این مرزبانی 90 کیلوگرم مواد مخدر را از قاچاقچیان کشف و ضبط کردند.

سرهنگ محمود امیری گفت: قاچاقچیان قصد داشتند این مقدار مواد مخدر را که در یکی از روستاهای مرزی تخلیه و انبار کرده بودند به داخل کشور منتقل کنند.

وی افزود: ماموران مرزبانی پس از کسب اطلاع از محل اختفای مواد مخدر با مراجعه به محل، موفق به کشف 9 بسته 10 کیلوگرمی تریاک شدند.