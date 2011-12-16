شاخصهای آسیب اجتماعی در شهریار رو به کاهش است

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم آغاز طرح زمستانی گروه های امداد و نجات نیروی انتظامی غرب استان تهران که در این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: به منظور افزایش سطح امنیت در شهریار و کاهش خطرپذیری این شهرستان طبق هماهنگی های به عمل آمده با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان استانی، مقرر شد که فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در شهرستان شهریار مستقر شود.

وی افزود: در این زمینه طی چند ماه گذشته این مهم مقرر شد و هم اکنون با استقرار فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در این شهرستان باعث شده که شاخص آسیبهای اجتماعی در شهریار رو به کاهش رود.

این مسئول عنوان کرد: طبق ارزیابی و نظرسنجی از شهروندان و بررسی عملکرد نیروی انتظامی، مشخص شده که سطح امنیت در شهریار نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است.

جوهری با اشاره به حضور مقتدرانه پلیس در تمام مواقع و اماکن، ادامه داد: در زمینه ایجاد امنیت نسبی و پایدار سایر دستگاه های شهرستان نیز همکاری های لازم را ارائه می دهند.

فرماندار شهرستان شهریار از برخورد جدی با متخلفان اعم از سارقان، متجاوزان به عنف و ... در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: در این زمینه پلیس به طور جدی و قاطع با متخلفان برخورد می کند.