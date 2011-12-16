۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۵

جوهری در گفتگو با مهر:

شاخصهای آسیب اجتماعی در شهریار رو به کاهش است

شهریار - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان شهریار گفت: در حال حاضر طبق بررسیهای به عمل آمده مشخص شده که با افزایش سطح امنیت، شاخصهای آسیب اجتماعی در این شهرستان رو به کاهش است.

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم آغاز طرح زمستانی گروه های امداد و نجات نیروی انتظامی غرب استان تهران که در این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: به منظور افزایش سطح امنیت در شهریار و کاهش خطرپذیری این شهرستان طبق هماهنگی های به عمل آمده با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مسئولان استانی، مقرر شد که فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در شهرستان شهریار مستقر شود.

وی افزود: در این زمینه طی چند ماه گذشته این مهم مقرر شد و هم اکنون با استقرار فرماندهی انتظامی غرب استان تهران در این شهرستان باعث شده که شاخص آسیبهای اجتماعی در شهریار رو به کاهش رود.

این مسئول عنوان کرد: طبق ارزیابی و نظرسنجی از شهروندان و بررسی عملکرد نیروی انتظامی، مشخص شده که سطح امنیت در شهریار نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است.

جوهری با اشاره به حضور مقتدرانه پلیس در تمام مواقع و اماکن، ادامه داد: در زمینه ایجاد امنیت نسبی و پایدار سایر دستگاه های شهرستان نیز همکاری های لازم را ارائه می دهند.

فرماندار شهرستان شهریار از برخورد جدی با متخلفان اعم از سارقان، متجاوزان به عنف و ... در این شهرستان خبر داد و یادآور شد: در این زمینه پلیس به طور جدی و قاطع با متخلفان برخورد می کند. 

