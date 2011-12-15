پیکان از سد استیل آذین گذشت/ نیروی زمینی باخت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز پنجشنبه با برگزاری هفت بازی در گروههای دوگانه پیگیری شد که طی آن تیمهای صنعت ساری، مس رفسنجان، پیکان تهران، اتکای گلستان، شهرداری بندرعباس و شیرین فراز کرمانشاه مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

تیمهای پیکان تهران و استیل آذین سمنان برگزارکننده یکی از حساسترین دیدارهای امروز بودند. این دیدار که از گروه "الف" رقابتها و در ورزشگاه ایران خودروی تهران برگزار شد به برتری 2 بر یک پیکان انجامید تا این تیم با 26 امتیاز همچنان صدرنشین مطلق گروه خود باشد.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای به شرح زیر است:

گروه "الف":

* صنعت ساری یک - شهرداری اراک صفر

* مس رفسنجان 2 - فولاد یزد صفر

* پیکان تهران 2 - استیل آذین سمنان یک

* ابومسلم خراسان صفر - اتکای گلستان 2

* شهرداری بندرعباس 2 - ایرانجوان بوشهر یک

جدول رده بندی:

1- پیکان تهران 26 امتیاز

2- فولاد یزد 21 امتیاز

3- شهرداری بندرعباس 20 امتیاز

4- شهرداری اراک 18 امتیاز

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13- مس سرفسنجان 8 امتیاز

14- استیل آذین 6 امتیاز (با کسر 12 امتیاز از سوی فیفا)

گروه "ب":

* شیرین فراز کرمانشاه 2 - نیروی زمینی تهران یک

* گهر زاگرس درود یک - صنعتی کاوه تهران یک

جدول رده بندی:

1- ماشین سازی تبریز 22 امتیاز

2- آلومینیوم هرمزگان 19 امتیاز

3- نیروی زمینی تهران 18 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- پاس همدان 16 امتیاز

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13- نفت مسجد سلیمان 9 امتیاز

14- کاوه تهران 7 امتیاز (یک بازی بیشتر)

- هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور فردا جمعه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

جمعه - 25/9/90

گروه "الف":

* سایپای شمال - پارسه تهران (داماش ایرانیان)، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* پیام مخابرات فارس - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

گروه "ب":

* گل گهر سیرجان - استقلال صنعتی، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

* ماشین سازی تبریز - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* تربیت یزد - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* نفت مسجد سلیمان - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی نفت مسجد سلیمان