تنها در 200 مسجد کرج نماز جماعت اقامه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ارجمندی ظهر پنج شنبه در همایش شکوه هجرت که در سالن اجتماعات پرفسور حسین میر شمسی موسسه سرم سازی رازی در کرج برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر کرج دارای 980 مسجد است که متاسفانه فقط در 200 مسجد نماز جماعت اقامه می شود و در 780 مسجد کرج به دلیل نبود امام جماعت، نماز به صورت جماعت اقامه نمی شود.

وی با انتقاد از اینکه بهترین ساختمان های کرج متعلق به پزشکان این شهر با قیمت های بسیار زیاد است، اضافه کرد: در اولویت های کاریمان موارد مهم تر وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشیم که از جمله آنها وضعیت مساجد این شهر است.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزی استان البرز تاکید کرد: اگر واقعا طالب جامعه مهدویت هستیم باید به حوزه های علمیه و احداث خانه عالم بیشتر توجه داشته باشیم و بستر اینکار نیز فراهم شود.

حوزه علمیه قم دارای طلبه از 110 کشور دنیا است

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر سه میلیون و 500 دانشجو در سطح کشور مشغول تحصیل هستند، افزود: در مقایسه با این تعداد دانشجو در سطح کشور، حوزه های علمیه دارای 170 هزار طلبه هستند و همچنین در مقایسه با 400 هزار دانش آموز در کرج فقط 600 طلبه و روحانی در این شهر حضور دارند.

رشته های علوم انسانی نیازمند توجه است

حجت الاسلام ارجمندی با تاکید بر اینکه حوزه علوم انسانی نیازمند توجه است، اضافه کرد: با توجه به اینکه یک میلیون و 700 هزار دانشجو در رشته های علوم انسانی در کشورمان مشغول تحصیل هستند اما هنوز در این حوزه شاهد ارائه نظریه جدید نبوده ایم.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه جهاد کشاورزی استان البرز اظهار داشت: باید به الگویی برای جهان اسلام و تمدن اسلام تبدیل شویم و این امر نیازمند رسیدن به جامعه اسلامی است.