استفاده یک گرم "جوش شیرین" در نانوایی های کرمانشاه نشانه ضعف مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوهش هاشمی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد هدفمند کردن یارانه ها که در محل سالن شهدای دولت تشکیل شد، گفت: به علت مشکلاتی که در کیفیت نان استان مشاهده می شود ، باید بگوییم در صدور مجوز نانوایی هیچ محدودیتی نداریم و از توانمند ان و علاقه مندان احداث نانوایی و تولید نان مرغوب دعوت می کنیم برای اخذ مجوز و ارتقاء کمیت و کیفیت نان استان اقدام کنند.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: متقاضیان اگر به کوچکترین مانعی بر خورد کردند حتما به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری مراجعه و اعلام شکایت کتبی کنند و یقین داشته باشند در اولین فرصت ممکن با متخلفین و مانعین صدور مجوز نانوایی برخورد می شود.

هاشمی گفت: استفاده از جوش شیرین ممنوع شده است اما با کمال تاسف گاهی اوقات مشاهده می شود لذا اعلام می کنم کاربرد یک گرم جوش شیرین به معنای ضعف و ناتوانی مدیران مرتبط است و تکلیف است که بدون کوچکترین ترحمی، از تکرار این تخلف برای همیشه جلو گیری کنید و استفاده از خمیر مایه را تشویق، ترغیب و فراگیر کنید.

نماینده عالی دولت و رئیس ستاد هدفمند کردن یارانه ها در کرمانشاه ، گفت: مدیران دستگاههای صنعت، معدن وتجارت، غله وخدمات بازرگانی، تعزیرات حکومتی و مسئولین مرتبط، همه راههای ارتقاء کیفیت نان را مورد بررسی قرار دهند و بدانند سخن گفتن و توجیه کردن یک چیز و واقعیت موجود چیز دیگری است و تا وقتی که در عالم واقعیت نان کرمانشاه بهتر نشود و مردم این بهتر شدن را با تمام وجود لمس نکنند هر سخن و توجیهی از نظر مردم و مصرف کنندگان ارزشی ندارد و فقط گوینده را قانع می کند.

