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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

توسط وزیر بهداشت/

دو پروژه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افتتاح و کلنگ زنی شد

دو پروژه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افتتاح و کلنگ زنی شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجموعه ورزشی حضرت علی اکبر (ع) دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افتتاح شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این پروژه با اعتبار 11 میلیارد ریال و با دوهزار و 400 مترمربع زیربنا به بهره برداری رسید.

دکتر حسام الدین نبوی زاده افزود: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین کلنگ سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج را بر زمین زد.

وی بیان کرد: این پروژه قرار است در دو طبقه با زیر بنای دو هزار و 600 متر مربع و 20 میلیارد ریال اعتبار احداث شود.

نبوی زاده اظهار داشت: همچنین خانم دکتر دستجردی در این سفر از خوابگاه 250 نفری دختران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و پروژه زایشگاه و بخش قلب بیمارستان امام سجاد (ع) بازدید کرد.

کد مطلب 1484424

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