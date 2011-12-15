دو پروژه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج افتتاح و کلنگ زنی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این پروژه با اعتبار 11 میلیارد ریال و با دوهزار و 400 مترمربع زیربنا به بهره برداری رسید.

دکتر حسام الدین نبوی زاده افزود: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین کلنگ سلف سرویس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج را بر زمین زد.

وی بیان کرد: این پروژه قرار است در دو طبقه با زیر بنای دو هزار و 600 متر مربع و 20 میلیارد ریال اعتبار احداث شود.

نبوی زاده اظهار داشت: همچنین خانم دکتر دستجردی در این سفر از خوابگاه 250 نفری دختران دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و پروژه زایشگاه و بخش قلب بیمارستان امام سجاد (ع) بازدید کرد.