یارانه سه ماه اول اتوبوس های شیراز پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حسن شاهی بعد از ظهر پنج شنبه در نشت خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نا مناسب اتوبوس های درون شهری، گفت: افزایش کرایه ها ربطی به نوسازی اتوبوس ها و نوع خدمات رسانی آنها ندارد بلکه هر ساله طبق قانون بحث افزایش نرخ سرویس های حمل و نقل مطرح می شود.

وی با اشاره به اینکه عدم دریافت یارانه ها باعث شده که برخی از دارندگان اتوبوس نتوانند به خودرو خود رسیدگی کنند، یادآور شد: شش ماه است که یارانه های بخش خصوصی اتوبوسرانی پرداخت نشده و به همین دلیل است که برخی از رانندگان اتوبوس نتوانسته اند که مشکلات خودرو خود را برطرف کنند.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شیراز یادآور شد: عمر قانونی اتوبوس ها 10 سال است که در حال حاضر عمر اتوبوس های شیراز حدود چهار سال است.

حسن شاهی در خصوص اتوبوس های شهر صدرا نیز تاکید کرد: این اتوبوسها تولید سال 82 است و همچنان دو سال دیگر توان فعالیت دارند و در اصل نباید فراموش کرد که این سازمان وظیفه ای در قبال خدمات رسانی به این شهر ندارد.

وی تصریح کرد: شهر صدرا دارای شهرداری مستقل است و باید خود شهرداری این شهر به فکر راه اندازی سیستم اتوبوسرانی باشد که البته ما توانایی اضافه کردن 12 اتوبوس دیگر برای این شهر را داریم اما مجوز شورای شهر لازم است.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه زمان ساعت تردد و خدمات رسانی اتوبوس ها به شهروندان بر اساس بررسی های متفاوت مشخص می شود، گفت: طبق بررسی هایی که انجام شده تا ساعت 21 خدمات رسانی به شهروندان به خوبی انجام می شود و مردم نیز توانسته اند از این خدمات به صورت مناسب استفاده کنند.

حسن شاهی یادآور شد: نمی توانیم خطوطی را فعال بگزاریم که در هر مسیر رفت و برگشت با دو و یا سه مسافر تردد داشته باشند.

وی افزود: در حال حاضر یکسری از خطوط اتوبوس تا ساعاتی از شب مشغول خدمات رسانی به شهروندان هستند اما برای مسیر هایی که درخواست کمتر است نمی توانیم بعد از ساعت 21 شب سرویس بگذاریم.