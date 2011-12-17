ادارات شهریار باید به نخبه پروری بپردازند

سید عباس جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کمیته پژوهش در این شهرستان همزمان با فرا رسیدن هفته پژوهش اظهار داشت: برای شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوانان تمامی دستگاه ها و ادارات در شهرستان باید اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: در این زمینه مسئولان باید در ادارات به نخبه پروری بپردازند و زمینه های لازم را برای فعالیت آنها آماده کنند در این زمینه فرمانداری نیز از پژوهش های جمعی در این شهرستان حمایت می کند.

این مسئول عنوان کرد: در جامعه امروزی باید از نیرو و توان، پتانسیل جوانان و نوجوانان به خصوص در بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کرد.

جوهری با اشاره به اهتمام ویژه فرمانداری در بحث خردجمعی و جمع گرایی ادامه داد: با توجه به چشم انداز 20 ساله نظام، در آینده جوانان ایرانی در جهان باید حرف اول را بزنند و پله های ترقی و پیشرفت را یکی پس از دیگری طی کنند.

فرماندار شهریار بر نهادینه کردن فرهنگ پژوهش بین جوانان به خصوص دانش آموزان در این شهرستان تأکید کرد و در این زمینه وظیفه آموزش و پرورش را مهم اعلام کرد.