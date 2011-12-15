ضرورت ایجاد شرایط مناسب زندگی برای معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضابیگی در آیین افتتاح مجتمع شبانهروزی استثنایی مردانیآذر در تبریز گفت: تلاشهای گستردهای برای انجام کارهای خیر و انساندوستانه به ویژه در موضوع مدرسهسازی در استان صورت میگیرد و خیران مدرسهساز هرساله کارهای بزرگی را به سامان میرسانند.
بیگی با قدردانی از تلاش کسانی که عمر و سرمایه خود را در راه تحصیل رضایت خدا صرف میکنند، افزود: خیران رمز ماندگاری را یافتهاند و نتیجه هر کار خیری که از رهگذر نگاه انساندوستانه آنان انجام میشود، عاید درگذشتگان و نسل آینده آنها خواهد شد.
وی مرحوم مردانی آذر را یکی از استوانههای خیرخواهی در آذربایجان شرقی عنوان کرد و گفت: دامنه کارهای ارزشمند آن مرحوم در نقاط مختلف خود را نشان میدهد و این باعث افتخار برای آذربایجان و الگو برای کسانی است که ظرفیت تاثیرگذاری در این مسیر را دارند.
علیرضابیگی ادامه کارهای خیر مرحوم مردانی آذر از سوی خانواده وی را ستود و یادآور شد: خاطرات خوبی از منش خیرخواهی، تفکر متعالی و عزت نفس مرحوم مردانی آذر در ذهنها مانده است و همه این خصوصیات برجسته باید به عنوان یک سند مدون برای تربیت شخصیتهایی از جنس او جمعآوری و منتشر شود.
وی با اشاره به احداث مدرسههای متعدد در سراسر کشور توسط خانواده مردانی آذر گفت: کسانی که در این آموزشگاهها تحصیل میکنند برای انجام کارهای بزرگ و دستیابی به قابلیتهای فوقالعاده علمی مهیا میشوند که حاصل تلاش آنها دشمنان را وادار به اعتراف در مقابل عظمت انقلاب اسلامی میکند.
علیرضابیگی افزود: همان دانشمندانی که امروز هواپیمای فوق پیشرفته آمریکا را مجبور به فرود میکنند زمانی در این آموزشگاهها تحصیل کردهاند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین افتتاح مجتمع آموزش استثنایی مردانی آذر را بسیار با ارزش توصیف کرد و گفت: درخصوص پرداختن به قشر معلولان جامعه دارای مشکلات فراوانی هستیم و محیطهای شهری ما برای ایجاد شرایط مناسب برای زندگی آنها آمادگی لازم را ندارد.
علیرضابیگی تصریح کرد: معلولان با رنج پنهان زندگی میکنند و ما به عنوان مسئولان دولت تلاش میکنیم شرایط زندگی بهتر را برای آنها فراهم کنیم تا بتوانند با ایمان و اتکال به خدای تعالی برای ایران عزیر منشأ اثر باشند.
همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان در این آیین با تاکید بر بر نقش خیران مدرسهساز در تعالی فرهنگی و آموزشی استان و کشور گفت: خیران مدرسهساز در استان تلاش وافری داشته و مسئولان ارشد استان نیز توجه خاصی به این افراد خیر دارند.
فیروز رضایی خدمات خیرخواهانه خانواده مردانیآذر را مورد اشاره قرار دارد و افزود: خانواده مردانیآذر در استان مدارس متعددی احداث کردهاند و در سراسر ایران نیز نام مردانی آذر جاودانه است.
گفتنی است، در مراسمی با حضور استاندار، مجتمع آموزشی شبانهروزی استثنایی مردانی آذر در ایام سالگرد درگذشت مرحوم غلامرضا مردانی آذر به بهرهبرداری رسید.
همچنین در مراسم افتتاح این مجتمع تنی چند از دانشآموزان استثنایی تبریز به اجرای برنامه پرداختند.
جمعی از دانشآموزان استثنایی تبریز و استان نیز با اهدای لوح و دست نوشتههایی از فعالیت خیریه خانواده مردانی آذر تجلیل کردند.
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