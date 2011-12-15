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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

خودسازی جسم و روح از آثار اردوهای جهادی است

خودسازی جسم و روح از آثار اردوهای جهادی است

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه حضرت امام حسن مجتبی(ع) استان البرز نتیجه و آثار بزرگ اردوهای جهادی را تحول و خودسازی جسم و روح عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهرام حسینی مطلق ظهر پنج شنبه در همایش شکوه هجرت که در سالن اجتماعات پرفسور حسین میر شمسی موسسه سرم سازی رازی در کرج برگزار شد، اظهار داشت: اردوهای جهادی دارای چندین آثار بزرگ است که از جمله آنها تحول و خودسازی جسم و روح است.

فرمانده سپاه حضرت امام حسن مجتبی(ع) استان البرز ابراز داشت: حضور در مناطق محروم و فقیر نشین جامعه و کمک به مستضعفان در روز تعطیل و ایام نوروز کار بسیار بزرگ و پسندیده ای است.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در اردوهای جهادی ادامه راه شهدا و جانبازان به شکل دیگر است، اضافه کرد: امروزه شما به عنوان سربازان ولایت در مناطق محروم حضور دارید و باعث ایجاد روحیه رضایت و امید در بنین مردم می شود.

فرمانده سپاه حضرت امام حسن مجتبی(ع) استان البرز افزود: حضور دانشجویان در اردوهای جهادی سبب زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و فداکاری در محیط دانشگاه و همچنین جامعه می شود.

کد مطلب 1484446

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