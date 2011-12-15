به گزارش خبرنگار مهر، فاتو بن سوده دادستان جدید دیوان کیفری بین‌المللی در اولین اظهارات خود، رسیدگی به پرونده‌های جرایم جنسی را از اولویت‌های کاری‌اش اعلام کرد. وی یک روز پس از انتخابش توسط 119 کشور پشتیبان دیوان کیفری بین‌المللی در این باره اظهارکرد: جرایم جنسی اغلب گزارش نشده و متخلفین محاکمه نمی‌شوند در اکثر مواقع مساله قربانیان پیش پا افتاده جلوه داده می‌شوند. آنها به دلیل تهدیدات سکوت اختیار می‌کنند و همین امر باعث می شود که این جنایت ها ادامه پیدا کند.

فشار دختر قذافی به دیوان کیفری بین المللی مبنی بر مجازات قاتلان پدرش

نیک کافمن وکیل عایشه دختر فراری معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی اعلام کرد دادستان دیوان کیفری بین‌المللی را برای انجام تحقیقات لازم در مورد قتل پدر و برادرش تحت فشار قرار داده است. وی عنوان کرده است که هر دو نفر (قذافی و همراهش) زنده و سالم دستگیر شده بودند و در حالی که هیچ خطری برای مردم نداشتند به بدترین شکل کشته شدند.

همچنین دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل و دو گروه حقوق بشری خواستار انجام یک‌سری تحقیقات در مورد مرگ معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی شدند. هرچند که کالبد شکافی پیش از این دلیل مرگ او را اصابت یک گلوله به سرش اعلام کرده بود اما پاتولوژیست مشخص نکرده بود که گلوله از فاصله نزدیک شلیک شده است یا از فاصله‌ای دور.

دیکتاتور 77 ساله پاناما از فرانسه به پاناما منتقل شد

سازمان عفو بین‌الملل از مقامات پاناما خواست تا در مورد سلسله جنایتهای ضد بشری حاکم نظامی این کشور، تحقیقات جدیدی را آغاز کند. ژنرال سابق پاناما هفته گذشته به کشورش بازگردانده شد تا به دلیل جنایتهایی که در دهه 1960 میلادی مرتکب شده بود ادامه محکومیت حبس خود را در این کشور بگذراند. این دیکتاتور 77 ساله در دادگاه‌های غیابی این کشور متهم به ارتکاب جنایت‌های ضد بشری از جمله کشتار رقبای سیاسی‌اش، ناپدید شدنهای اجباری، بازداشتهای غیرقانونی و دیگر جرایم شده است.

محقق ویژه آمریکای مرکزی در سازمان عفو بین‌الملل گفته است که ‌باید بررسی‌های جدیدی در مورد نقش «مانوئل نوریگا» در مورد نقض حقوق بشر در پاناما در طول دوره فعالیتش و حتی قبل از آن انجام شود. در سال 2010 نوریگا از آمریکا به فرانسه فرستاده شد تا در فرانسه نیز به دلیل فساد مالی و پولشویی از طریق بانک‌ها این کشور مجازات شود. وی به 7 سال حبس در زندان‌های فرانسه محکوم شده بود.

دادستان کویت اعلام کرد: احضار 15 نمانیده مجلس کویت به اتهام فساد مالی

دادستان کل کویت از تصمیم خود برای احضار و بازجویی 15نماینده سابق پارلمان این کشور به اتهام فساد مالی خبر داد. قرار است این افراد طی روزهای آینده تحت بازجویی قرار گیرند. البته دو تن از این نمایندگان احضار شده و تحت بازجویی قرار گرفتند و بعد به قید وثیقه آزاد شدند.

بر اساس این گزارش، پارلمان سابق کویت بنا به دستور امیر این کشور به دلیل اعتراض نمایندگان و خروج چندین نماینده از پارلمان به دنبال فساد مالی نخست وزیر و چند تن از نمایندگان، منحل شد.