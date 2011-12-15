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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

رحیمی خبر داد:

رشد 14 درصدی درآمد شهرداری باغستان در سال جاری

رشد 14 درصدی درآمد شهرداری باغستان در سال جاری

شهریار - خبرگزاری مهر: معاون اداری و مالی شهرداری باغستان از رشد 14 درصدی درآمد شهرداری باغستان در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحیمی از رشد 14 درصدی درآمد شهرداری باغستان در سال جاری خبر داد و اظهار داشت:  درآمد این شهرداری طی 9 ماه گذشته نسبت به مدت زمان مشابه در سال پیش 14درصد رشد داشته است.

وی افزود: درآمد شهرداری بالغ بر 85 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته که مبلغ 71 میلیارد ریال بوده، دارای 14 درصد افزایش و رشد است.
 
این مسئول با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد بودجه شهرداری به حوزه عمرانی در قالب پروژه های ضروری شهر اختصاص یافته است، اظهار امیدواری کرد: بودجه شهرداری در ماه های پایانی سال به طور کامل تحقق یابد.
 
رحیمی اعلام کرد: با توجه به طرح های سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری در برنامه های شهری پیش بینی می شود که در سال آینده بودجه شهرداری نسبت به سال جاری با رشد 100 همراه شود و بدون شک این مهم در سایه همدلی شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر دور از دسترس نخواهد بود.
کد مطلب 1484461

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