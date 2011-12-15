به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحیمی از رشد 14 درصدی درآمد شهرداری باغستان در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: درآمد این شهرداری طی 9 ماه گذشته نسبت به مدت زمان مشابه در سال پیش 14درصد رشد داشته است.

وی افزود: درآمد شهرداری بالغ بر 85 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته که مبلغ 71 میلیارد ریال بوده، دارای 14 درصد افزایش و رشد است.

این مسئول با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد بودجه شهرداری به حوزه عمرانی در قالب پروژه های ضروری شهر اختصاص یافته است، اظهار امیدواری کرد: بودجه شهرداری در ماه های پایانی سال به طور کامل تحقق یابد.

رحیمی اعلام کرد: با توجه به طرح های سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری در برنامه های شهری پیش بینی می شود که در سال آینده بودجه شهرداری نسبت به سال جاری با رشد 100 همراه شود و بدون شک این مهم در سایه همدلی شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر دور از دسترس نخواهد بود.