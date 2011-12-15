به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمود علوی عضو مجلس خبرگان رهبری عصر پنجشنبه در سومین نشست عمومی دفتر تحکیم وحدت که در دانشگاه صنعتی امیر کبیر در حال برگزاری است اخلاق سیاسی را برای مدیران سیاسی و نمایندگان مجلس لازم و ضروری دانست و افزود: فردی که می خواهد مسئولیتی را در نظام بپذیرد باید ادب و اخلاق سیاسی را لحاظ کند ضمن آنکه نباید برای رسیدن به اهداف سیاسی از ارزشهای اخلاقی عبور کنیم.

وی در خصوص رقابت در انتخابات افزود: یکی دیگر از مواردی که اخلاق باید در آن لحاظ شود عرصه انتخابات است نباید برای پیروزی در انتخابات رقیب را تخریب کنیم، نباید تهمت بزنیم و نباید باعث اختلاف افکنی در جامعه شویم.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به ضرورت تقوا، ادب و اخلاق سیاسی پرداخت و با بیان اینکه در فعالیت های سیاسی باید این سه عامل را در نظر بگیریم، افزود: یکی دیگر از مواردی که باید در زمینه اخلاق سیاسی به آن توجه کرد عدم پرونده سازی در عرصه رقابت های انتخاباتی است، نباید برای پیروزی در انتخابات برای رقیب پرونده سازی کنیم باید تلاش کنیم ضعف های خود را برطرف کنیم.

علوی تصریح کرد: دانشگاه می تواند در خصوص اخلاق نقش مهمی را ایفا کند البته دانشجویان باید پیامبران ارزشهای اخلاقی باشند تا بعد از برگزاری هر انتخاباتی شاهد اختلاف و آسیب در جامعه نباشیم.

این عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه در پاسخ به سئوال دانشجویی مبنی بر اینکه چه تفاوتی بین نقد و تخریب وجود دارد گفت: نقد با حفظ حرمت شخصیت افراد قابل قبول است و اشکالی به آن وارد نمی شود اما نباید به بهانه نقد شخصیت افراد را له کنیم.

این استاد دانشگاه افزود: بنده در انتخابات گذشته مجلس شرکت کرده بودم و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز از طریق رسانه ملی با مردم صحبت کردم و تمام تلاش خود را بکار بستم تا اخلاق انتخاباتی را رعایت کنم و وقتی که این موضوع مورد توجه مردم قرار گرفت به من رای دادند.