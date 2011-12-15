گزارش تصویری / مسابقه عکس ماه و آب -2

برترین عکس منتشر شده خبرگزاری مهر پیرامون سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از نگاه مخاطبان خبرگزای مهر شما می توانید با انتخاب و ارسال شماره عکس برگزیده به شماره پیامک 30001397 در این مسابقه شرکت کنید. به 10 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. مهلت ارسال پیامک تا 15 دی ماه 1390 می باشد.