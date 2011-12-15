به گزارش خبرنگار مهر، مسیح اله معصومی بعد از ظهر پنج‌شنبه در نشست مطبوعاتی که در آستانه روز حمل و نقل و ترافیک در سازمان تاکسیرانی قم برگزار شد گفت: یکی از برنامه‌های روز حمل و نقل، رونمایی از کارت الکترونیکی شهروند است که قرار است جایگزین وجه نقد شود و در مسیر خط اتوبوسرانی حرم مطهر حضرت معصومه(س) به شهرک پردیسان به صورت پایلوت اجرایی می‌شود.



وی با بیان اینکه در روز افتتاح این طرح 30 هزار کارت الکترونیک شهروندی که تهیه شده است در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد، ابراز امیدواری کرد این طرح به تدریج تا دهه فجر امسال در سایر خطوط اتوبوس رانی قم اجرایی شود.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با اشاره به اینکه افزایش رفاه و آسایش شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی از اهداف مهم این معاونت است، گفت: یکی از مزایای استفاده از این طرح با توجه به نصب جی پی اس در اتوبوس‌ها‏‏، کنترل بیشتر ناوگان اتوبوس رانی است.



وی یکی از مهمترین اهداف معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم را آسایش و رفاه شهروندان عنوان کرد و گفت: اقدامات صورت گرفته در جهت رفاه همشهریان بوده است که از جمله آنها ایجاد مسیرهای ویژه عبور عابران پیاده و دوچرخه است.



معصومی از ایجاد معاونت‌های ترافیکی در مناطق مختلف شهرداری قم برای حل هرچه بهتر مشکل ترافیکی خبر داد و افزود: در معابری که ترافیک زیادی داریم، در صورتی‌که از مسیر، چرخه حمل و نقل شهری حذف شوند مشکل زیادی ایجاد نکنند معابر عبور عابران پیاده و دوچرخه ایجاد خواهیم کرد.



ورود 28 اتوبوس جدید به قم



وی به ورود 28 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان شهری قم اشاره کرد و گفت : با توجه به رفت و آمد روزانه کارگران به شهرک شکوهیه، 2 دستگاه اتوبوس برای خط شهرک شکوهیه در نظر گرفته شده است.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم از بررسی راه اندازی سیستم خط اتوبوس‌رانی تندرو در قم خبر داد و گفت: مطالعات در این زمینه آغاز شده که آیا این سیستم پاسخگوی مشکلات است یا خیر.



پایانه های شمالی و جنوبی مسافربری در قم احداث می شود



وی با اشاره به شرایط ویژه قم گفت: احداث پایانه مسافربری شمالی قم در تلاقی جاده گرمسار و بزرگراه امام علی(ع) که محل تبادل مسافران منوریل هم است و همچنین احداث پایانه مسافربری جنوبی قم که در پردیسان قرار خواهد داشت از دیگر طرح‌های در دست مطالعه این معاونت است.



معصومی از نوسازی محوطه و سالن‌های پایانه مرکزی قم خبر داد و گفت: در این رابطه حدود 80 درصد کار صورت پذیرفته است و در دهه فجر امسال به بهره برداری کامل می‌رسد.



پارکومتر در خیابان های عمار یاسر و 19 دی نصب می شود



وی به بازخورد مثبت نصب پارکومتر هوشمند در خیابان‌های صفائیه و بلوار امین اشاره کرد و گفت: سیستم هوشمند پارکومتر در خیابان‌های عمار یاسر و 19 دی نصب خواهد شد.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم هوشمند سازی چراغ های راهنمایی و رانندگی را از دیگر برنامه‌های معاونت ترافیک و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح در یک ماه گذشته در چهارراه کیوانفر نمونه‌ای از این اقدامات است.



استفاده از حمل و نقل عمومی نیازمند فرهنگ سازی است



وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اقدامات صورت گرفته در فرهنگ سازی استفاده از حمل و نقل عمومی گفت: در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته است و همچنین فعالیت‌هایی در دست اقدام است که از آن جمله می‌توان به تعامل نزدیک با آموزش و پرورش اشاره کرد.



معصومی بر فرهنگ سازی ترافیکی در میان کودکان و دانش آموزان اشاره کرد و گفت: برگزاری تئاترهای ترافیکی برای این گروه سنی و همچنین توزیع بروشورها و کتابچه‌های راهنما در مدارس را از اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.



معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم تبلیغات ترافیکی بر روی بدنه اتوبوس‌ها و پل‌های عابر پیاده و همچنین پخش تیزرهای تبلیغاتی را از برنامه‌های در دست اقدام برشمرد.

