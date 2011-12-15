پژوهشگران برگزیده بهارستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت بحث پژوهش و تحقیق در حوزه تعلیم و تربیت اظهار داشت: در حال حاضر کارهای بسیار مهمی در این حوزه انجام پذیرفته است.

ابوالحسن ماهرویی افتتاح پژوهشسرای دانش آموزی در منطقه 1 بهارستان را نمونه بارزی از این قبیل فعالیتها دانست.

همچنین در این مراسم مدیر آموزش و پرورش ناحیه 1 شهرستان بهارستان نیز در سخنان خود با مهم برشمردن نقش پژوهش، تلاش برای رشد امر پژوهش در مدارس و تقویت روحیه پژوهندگی بین همکاران فرهنگی و دانش آموزان و تشویق به این مهم را امری ضروری بیان کرد.

سید ضیاء چراغی، همچنین نقش و جایگاه بحث پژوهش را در سند تحول آموزش و پرورش بسیار مطلوب ارزیابی کرد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان بهارستان نیز در این همایش به اهمیت و ضرورت پژوهش محوری و مهارت محوری اشاره کرده و گفت: توجه به بحث پژوهش در سند تحول آموزش و پرورش نمونه ای مهم و با اهمیت در حوزه آموزش و پژوهش است.