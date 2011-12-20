سرقت کابلهای برق، دلیل اصلی خاموشیهای پرند/ زیرساختها مهیا نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است که بلوار(شهید باهنر) ورودی شهر جدید پرند در تاریکی مطلق به سر می برد و تنها تعدادی انگشت شماری از چراغ های روشنایی آن در ابتدا و نیز مقابل ورودی دانشگاه آزاد اسلامی روشن هستند.

نکته قابل تامل اینکه، این قسمت از ورودی و خیابان اصلی شهر دارای چند پیچ متعدد و خطرساز بوده و ممکن است هر لحظه بخصوص در تاریکی شب حادثه ساز شود.

بعد از دانشگاه آزاد اسلامی در میانه بلوار باهنر و در تقاطع بلوار علامه طباطبایی، میدان بزرگ بصیرت که نمادی از شهر جدید پرند در آن نصب است وجود دارد که این میدان هم در تاریکی و خاموشی به سر می برد، فضایی که معرف شهر و نمادی از آن بوده و با هزینه ای بالا طراحی شده، زیبایی شب آن در تاریکی محو شده است.

بلوار علامه طباطبایی به طرف پمپ بنزین و فاز صفر و یک و بلوار مطهری هم در خاموشی کامل بوده و هیچ یک از چراغ های روشنایی آن فعال نیست، این در حالی است که ورودی و خروجی ابتدای بلوار علامه طباطبایی به میدان بصیرت به واسطه شیب دار بودن این خیابان خطرساز است.

بخشهایی از بلوار چهارباغ امام خمینی(ره) هم با خاموشی و تاریکی مواجه و بسیاری از حباب های آن شکسته شده است در خیابان نقش جهان این بلوار ،حتی تیرچه های برق و روشنایی تعبیه نشده است و این خیابان در تاریکی مطلق به سر می برد در حالی که از آسفالت و سطح مسطحی هم برخوردار نیست و به شکلی خطرناک به میدانی غیر استاندارد در خیابان تخت جمشید منتهی می شود.

این در حالی است که شهروندان چندین بار مشکلات خود از جمله قطعی برق را با نماینده مردم در مجلس، فرماندار رباط کریم، امام جمعه و رییس شرکت عمران شهر پرند و دیگر مسوولان مطرح کرده اند .

امام جمعه پرند در جلسات مختلف و بخصوص در نماز جمعه این شهر و همچنین در گفتگو با مهر، مشکل را مطرح و از شرکت عمران و اداره برق این شهر خواسته بود که این مشکل را برطرف کرده تا هم باعث امنیت بیشتر شهر و هم این قسمت از شهر از نعمت روشنایی بهره مند شود.

رئیس شرکت عمران پرند هم با بیان اینکه فازهای اولیه شهربا تمام زیرساخت ها تحویل متولیان آنها شده است به مهر گفت: این وظیفه اداره برق است که مشکل خاموشیها را برطرف کند ما هم مکاتباتی در این خصوص با آنها داشته و رفع خاموشی ها را خواسته ایم.

با پیگیریهای خبرنگار مهر و تماس با رئیس اداره برق شهرستان رباط کریم، وی از سرقت لوازم تابلو برق و کابلهای برق این منطقه از شهر جدید پرند خبر داد.

رحیمیان با بیان اینکه مدتی است لوازم تابلو و کابلهای برق این منطقه سرقت شده است، دلیل اصلی خاموشیها را سرقت یاد شده دانست و گفت: در هفت فاصله 50 متری کابل های برق به سرقت رفته است.

خاموشیها طی سه هفته آینده رفع می شود

وی ادامه داد: موضوع با مسئولان استان مطرح شده و با تامین اعتبار مورد نیاز جهت برقراری روشنایی منطقه، این مشکل بزودی برطرف می شود.

وی زمان رفع این مشکل را طی دو یا سه هفته آینده عنوان کرد و افزود: به دلیل طولانی بودن زمان تامین اعتبار و سیر اداری تلاش می شود این مشکل بزودی حل شده و روشنایی مجدد به این نقطه از شهر بازگردد.

زیرساخت های تحویلی دچار مشکل هستند

رئیس اداره برق رباط کریم تامین روشنایی میادین بخصوص میدان بصیرت را طبق قانون بر عهده شرکت عمران و شهرداری شهرها دانست و با انتقاد از زیرساختهای تحویلی به این اداره گفت: درست است که ما متولی و مسئول تامین برق در سطح شهر هستیم اما زیرساختهای نامناسب باعث شده که مشکلات زیادی بوجود آمده و در تامین برق دچار معضل باشیم.