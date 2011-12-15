لزوم حمایت از طرحها پژوهشی در شرکت شهرکهای صنعتی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی همت در کمیته پژوهشی شرکت شهرکهای صنعتی فارس با اشاره به طرح حمایت از پایان نامه های تسهیلات تکمیلی به عنوان یکی از برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی فارس درخصوص حمایت از پژوهشگران گفت: در سال جاری تاکنون در زمینه حمایت از پنج طرح پایان نامه تحصیلات تکمیلی که با موضوع تقویت و حمایت از صنایع استان اقدامات لازم انجام شده است.

وی افزود: براساس آیین نامه های موجود پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و مقطع دکترا حمایتهای ویژه صورت می گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از دیگر برنامه های این شرکت را حمایت از طرحهای پژوهشی کاربردی با موضوع رشته های صنعتی اولویت دار استان اعلام کرد و گفت: در این زمینه تاکنون در جهت حمایت از پنج طرح پژوهشی اقدامات لازم صورت گرفته است.

وی افزود: این طرحهای پژوهشی در راستای توانمندسازی صنایع کوچک استان به مرحله اجرا در می آید.

وی از جمله برخی طرحهای حمایت شده را طرح تحقیقاتی تهیه پودر لاستیک، طرح ساخت تیشو بهداشتی، ساخت پمپهای سانتریفیوژ، دیوارهای گچی از پیش ساخته و تولید شیره خرما اعلام کرد.

همت همچنین با بیان اینکه برای واگذاری زمین به پژوهشگران و نخبگان در شهرکها و نواحی صنعتی تخفیف ویژه در نظر گرفته می شود، گفت: چنانچه نخبگان و پژوهشگران از مراجع ذیصلاح معرفی نامه ارائه نمایند شامل تخفیفات ویژه خواهند شد.

وی همچنین با بیان اینکه در اتاقهای فکر و امور مختلف در شرکت شهرکهای صنعتی از دیدگاههای نخبگان و پژوهشگران علمی و دانشگاهی و صنعتی استفاده می شود، گفت: اجرای طرح سفیر صنعت از جمله طرحهایی است که به منظور استفاده از نظرات نخبگان دانشگاهی و صنعتی به منظور عارضه یابی از صنایع استان توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس برای نخستین بار در کشور درحال انجام است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس افزود: معتقدیم تحقیق و پژوهش زیربنای توسعه است و بدین لحاظ نیز حمایت از طرحهای پژوهشی از اهمیت بالایی برای توسعه صنعتی برخوردار است.