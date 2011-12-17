علی عباس‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از بی‌توجهی رسانه‌ها به ویژه تلویزیون به شعر و اهمیت آن در فضای روابط اجتماعی گفت: شما در یک روز شبکه خبر را از صبح تا غروب نگاه کنید و ببینید چقدر به مسائل سیاسی که عمدتاً هم مربوط به خارج از کشور است، پرداخته می‌شود.

وی که چندی پیش با کتاب «بر یادگار قمری همخون» در بخش شعر کلاسیک پنجمین جایزه کتاب سال شعر جوان به عنوان برگزیده دست یافت، در ادامه افزود: در طول 24 ساعت از برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی، شاید نیم ساعت متعلق به فرهنگ باشد. تصور کنید از این نیم ساعت چقدرش را می‌توان به شعر اختصاص داد!

عباس‌نژاد اضافه کرد: واقعیت این است که در برخی رسانه‌ها، فرهنگ چندان جا و اهمیتی ندارد و طبیعی است فرصتی برای به سامان رساندن کارها برای من شاعر باقی نمی‌ماند.

این شاعر جوان از مطبوعات هم به همین دلیل گلایه کرد و گفت: چندان دیده نمی‌شود که رویدادهای ادبی و شعری کشور در مطبوعات بازتاب پیدا کند. به هر حال این اندازه اهمیتی است که جامعه به فرهنگ می‌دهد و شما ببینید در چنین شرایطی شاعر چه وضعیتی پیدا می‌کند.

عباس‌نژاد اضافه کرد: شاعران هم تابعی هستند از این وضعیت؛ در این شرایط دیگر جایی برای فعالیت منِ شاعر باقی نمی‌ماند. به هر حال من هم باید همه کارهای مربوط به زندگی خودم را انجام بدهم و آن وقت اگر فرصتی باقی بود، تازه در گوشه‌ای به کارهای شعری خود برسم چون می‌دانم چندان اهمیتی به کارم داده نمی‌شود.

عباس‌نژاد درباره کارهای تازه‌اش هم گفت: من قریب به 2 سال است که وارد یک تصحیح خاص از دیوان حافظ شده‌ام و این کار همچنان در حال گسترش است.

وی ادامه داد: چند کار نیمه تمام طولانی هم در دست جمع‌آوری و تدوین دارم ،اما هیچ یک الان در دست چاپ نیستند. کارهای مربوط به جمع‌آوری شعرهای کتاب سوم من هم به همین خاطر بسیار به کندی پیش می‌رود و امسال قطعاً نمی‌توانم کتابی را به دست چاپ بسپارم.