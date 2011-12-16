نمایشگاه چند منظوره فرهنگی در کرمانشاه برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه چند منظوره ای از آثار آیت الله نجومی، پیام های عاشورایی، حجاب و عفاف و نرم افزارهای دینی در محل تالار انتظار برگزار می شود.

در این نمایشگاه 40 اثر از تابلو خط آیت الله نجومی ،تعداد 40 تابلو به عنوان پیام عاشورا و 50 تابلو به عنوان عفاف و حجاب از نگاه ما و غرب به نمایشگاه گذاشته می شود.

همچنین در این نمایشگاه نرم افزارهای دینی با 50 الی 60 درصد تخفیف عرضه خواهد شد.

این نمایشگاه همزمان با برگزاری اولین کنگره عالمان ربانی الگو های هدایتگری خطه کرمانشاهان در روز یکشنبه 27 آذر به مدت یک هفته برگزار می شود.