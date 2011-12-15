سالانه 950 هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن دستور ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دام به لحاظ درصد اشتغال زایی و تولیدات سهم قابل توجهی در رونق اقتصادی کشور دارد، اظهارداشت: از نظر سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی نیز این بخش دارای اهمیت زیادی است چرا که تاکنون سرمایه‌ گذاری‌های عظیمی در بخش‌های مختلف دامی صورت گرفته است و در بسیاری از موارد در تولیدات دامی رتبه ‌های جهانی را داشته ایم.

وی با بیان اینکه بیش از 60 درصد بیماری های واگیر بیماری های مشترک بین انسان و دام است، بیان کرد: در دهه اخیر دامپزشکی توانسته است موفقیت های زیادی را در کنترل این بیماری ها کسب کند.

وی با بیان اینکه دامپزشکی به 85 هزار واحد اپیدیولوژمی در کشور خدمات ارائه می کند، بیان داشت: سالانه یک میلیارد جوجه ریزی در 26 هزار واحد مرغداری کشور نیز انجام می شود که دامپزشکی بر این واحد ها نظارت و به آنها خدمات بهداشتی و تشخیصی را ارائه می دهد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور دامپزشکی با تاکید بر اینکه دامپزشکی به عنوان یک سازمان حاکمیتی وظیفه نظارت بر واردات دام و گوشت قرمز از خارج را بر عهده دارد، عنوان کرد: ناظرین بهداشتی دامپزشکی بر ذبح شرعی دام های وارداتی نظارت کامل را دارند.

دستور ادامه داد: در دهه های شصت و هفتاد حدود 90 هزار نفر مبتلا به بروسلوز در کشور داشتیم که با اقدامات دامپزشکی این آمار به حدود 11هزار نفر رسیده که نششان از خدمات موفقیت آمیز دامپزشکی است.

وی اظهار داشت: دام یک موجود زنده است و ارتباطات بسیار نزدیکی با انسان دارد و به همین دلیل وظیفه دامپزشکی در حفظ سلامت دام و انسان سنگین تر است.

وی افزود: سرکشی مستمر از واحدهای دامی از وظایف سنگین و خطیر دامپزشکی است که تا کنون دامپزشکی کشور کارنامه خوبی در وظایف محوله خود داشته است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با با بیان اینکه خراسان جنوبی علی رغم همه ویژگی های محرومینتی و سنتی سرمایه گذاری خوبی را در زمینه دام و طیور دارد، بیان کرد: حساسیت های مرزی و همجواری با استان سیستان و بلوچستان حساسیت های دامپزشکی را در این استان دوچندان می کند.

دستور افزود: در این استان قاچاق دام به خوبی کنترل شده و در سال گذشته کاهش چشمگیری در این زمینه در خراسان جنوبی داشته ایم.