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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۰

بسیج دانشجویی استان البرز نیازمند بودجه است

بسیج دانشجویی استان البرز نیازمند بودجه است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون بسیج سازندگی و کارآمدسازی استان البرز از عدم همکاری برخی مدیران ادارات با این نهاد انتقاد کرد و بسیج دانشجویی استان البرز را نیازمند بودجه عنوان کرد.

مهدی طالبی در حاشیه همایش شکوه هجرت که در سالن اجتماعات پرفسور حسین میر شمسی موسسه سرم سازی رازی در کرج برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انسجام و تعامل جهادگران استان البرز نباید فقط مختص ایام نوروز و یا تابستان باشد بلکه این تعاملات باید در طول سال حفظ شود.

وی ادامه داد: راه اندازی سه هیئت دانشگاه آزاد، گروه جهادی والیعصر، و دانشگاه پیام نور هشتگرد در انسجام و ارتباط بیشتر بین جهادگران استان البرز بسیار موثر بوده است.

وی ابراز داشت:‌ در سال جاری جهادگران البرزی به استان های خوزستان و سوسنگرد اعزام شدند که 15 گروه جهادی خواهر نیز در زمینه های فرهنگی، کشاورزی، بهداشتی و عمرانی فعالیت داشتند.

اعزام 200 جهادگر البرزی به چهار استان کشور

معاون بسیج سازندگی و کارآمدسازی استان البرز گفت: خرداد ماه سال جاری نیز 200 جهادگر به چهار استان، تهران، کرج و قزوین و گیلان اعزام شدند.

طالبی با تاکید بر اینکه بسیج دانشجویی نیازمند بودجه است، اضافه کرد: عدم همکاری ادارات استان البرز با بسیج سازندگی، عدم تشکیل کمیته دانشجویی در استان و همچنین عدم همکاری برخی از مسئولان از جمله مشکلات بسیج دانشجویی است.

کد مطلب 1484507

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