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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

غضنفری:

مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به عدم همکاری بانکهای عامل است

مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به عدم همکاری بانکهای عامل است

یاسوج - خبرگزاری مهر: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بیش از 95 درصد مشکلات موجود در سطح واحدهای تولیدی مربوط به عدم همکاری بانکهای عامل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری که همراه با دیگر اعضای هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است، در جمع تولیدکنندگان و صنعت گران این استان افزود: قانون بازپرداخت معوقات بانکی و عدم توجه بانکهای عامل به بند 28 قانون بودجه کل کشور از دیگر مشکلات اساسی صنعتگران و واحدهای تولیدی بزرگ است.

وی بیان کرد: بر اساس بند 28 قانون بودجه کشور، بانکهای عامل می توانند بخشودگی بازپرداخت معوقات بانکی واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار دهند.

غضنفری اظهار داشت: این موضوع امروز در جلسه شورای اشتغال و هیئت دولت مطرح و راهکارهای لازم را برای رفع این مشکل ارائه می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص بیش از سه میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به واحدهای صنعتی و تولیدی مشکل دار درکشور خبر داد و گفت: دو میلیارد دلار نیز به واحدها و کارخانه های جدید صنعتی اختصاص می یابد.

وی بیان داشت: هر پروژه و یا واحد تولیدی و صنعتی که واجد شرایط لازم و دارای توجیه فنی و اقتصادی از سوی بانکهای عامل در سطح استانها شناخته شود، قابلیت گرفتن تسهیلات از صندوق توسعه ملی را دارد.

وی افزود: واحدها و کارخانه هایی که قابلیت توسعه و افزایش خط تولید را دارند و همچنین پروژه های تولیدی و صنعتی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، می توانند از طریق صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند.

کد مطلب 1484516

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