مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به عدم همکاری بانکهای عامل است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری که همراه با دیگر اعضای هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده است، در جمع تولیدکنندگان و صنعت گران این استان افزود: قانون بازپرداخت معوقات بانکی و عدم توجه بانکهای عامل به بند 28 قانون بودجه کل کشور از دیگر مشکلات اساسی صنعتگران و واحدهای تولیدی بزرگ است.

وی بیان کرد: بر اساس بند 28 قانون بودجه کشور، بانکهای عامل می توانند بخشودگی بازپرداخت معوقات بانکی واحدهای تولیدی را در دستور کار خود قرار دهند.

غضنفری اظهار داشت: این موضوع امروز در جلسه شورای اشتغال و هیئت دولت مطرح و راهکارهای لازم را برای رفع این مشکل ارائه می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص بیش از سه میلیارد دلار تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی به واحدهای صنعتی و تولیدی مشکل دار درکشور خبر داد و گفت: دو میلیارد دلار نیز به واحدها و کارخانه های جدید صنعتی اختصاص می یابد.

وی بیان داشت: هر پروژه و یا واحد تولیدی و صنعتی که واجد شرایط لازم و دارای توجیه فنی و اقتصادی از سوی بانکهای عامل در سطح استانها شناخته شود، قابلیت گرفتن تسهیلات از صندوق توسعه ملی را دارد.

وی افزود: واحدها و کارخانه هایی که قابلیت توسعه و افزایش خط تولید را دارند و همچنین پروژه های تولیدی و صنعتی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، می توانند از طریق صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند.