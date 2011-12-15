163 میلیارد ریال خسارت به بیمه شدگان استان قزوین پرداخت شد

حسین ملکی روز پنجشنبه در حاشیه نشست تخصصی با مسئولان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین در گفتگو با خبرنگار مهراظهارداشت: مجموع خسارتهای پرداختی شرکت بیمه ایران برای 40 هزار و 214 فقره بیمه نامه بوده که چهارهزار و 847 مورد آن را بیمه نامه شخص ثالث تشکیل می دهد.

وی افزود: این میزان در مدت مشابه سال قبل 110 میلیارد و 456 میلیون و 991 هزار ریال برای 28 هزار و 426 بیمه نامه بوده است.

ملکی تصریح کرد: خسارتهای پرداختی در بیمه نامه شخص ثالث در مدت مشابه سال قبل مبلغ 47 میلیارد و 374 میلیون و 711هزار ریال برای پنج هزار و 74 بیمه نامه بوده است.

این مسئول یادآورشد: مبلغ حق بیمه های صادره دررشته های آتش سوزی، باربری، بیمه خودرو، شخص ثالث، مازاد( مالی و دیه)، سرنشین، تمام خطر، مسئولیت، عمر، حوادث، درمان، کارکنان دولت در هفت ماهه نخست امسال بالغ بر 266 میلیارد و 815 میلیون و282 هزار ریال برای 126 هزار و 23 بیمه نامه بوده است.

ملکی اظهارداشت: این رقم در مدت مشابعه سال قبل، 144 هزار و451 بیمه نامه به مبلغ 176 میلیارد و 79 میلیون و 794 هزار ریال بوده است.

مدیرکل بیمه ایران دراستان قزوین همچنین گفت: بیشترین خسارت پرداختی به بیمه گزاران شخص ثالث و کمترین بیمه نامه مربوط به حوادث با 29 میلیون و 958 هزار ریال است.

وی سهم حق بلیمه شخص ثالث از کل پرتفو را 40 درصد و ضریب خسارت نسبت به حق بیمه ثالث را 78 درصد اعلام کرد.

ملکی در ادامه به تفکیک خسارتهای پرداختی در رشته های مختلف بیمه ای اشاره کرد و گفت: از مجموع خسارت های پرداختی بیمه در هفت ماهه امسال مبلغ 353 میلیون و 994 هزار ریال مربوط به آتش سوزی، 748 میلیون و 38 هزار ریال برای باربری، 10 میلیارد و 694 میلیون و 889 هزار ریال بدنه خودرو، یک میلیارد و 448 میلیون و پنج هزار ریال مازاد( مالی و دیه) بوده است.

مدیرکل بیمه ایران در استان قزوین یادآورشد: پرداخت یک میلیارد و 467 میلیون و 903 هزار ریال برای بیمه نامه مسئولیت، یک میلیارد و 172 میلیون و 988 هزار ریال برای بیمه نامه عمر، چهار میلیارد و 832 میلیون و 193 هزار ریال بیمه نامه حوادث، 56 میلیارد و 132 میلیون و 273 هزار ریال بیمه نامه درمانی و 179 میلیون و 658 هزار ریال بیمه نامه عمر کارکنان دولت از دیگر خسارتهای پرداختی به بیمه شدگان در هفت ماهه سال جاری است.

استان قزوین با یک میلیون و 143 هزار نفر جمعیت دارای 80 نمایندگی بیمه ایران و سه شرکت خدمات بیمه ای است.

