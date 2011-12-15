صادرات دغدغه اصلی حوزه اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث کرمانشاهی ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از صادرکنندگان نمونه در استان کرمان اظهار داشت: در سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی 5.26 میلیارد دلار، با احتساب خدمات فنی و مهندسی 36 میلیارد دلار و در بخش خدمات شامل IT، گردشگری و سایر خدمات صادراتی 40 میلیارد دلار بوده است.

وی گفت: در حال حاضر نسبت به 30 سال گذشته بیش از 70 درصد ارز مورد نیاز از محل صادرات غیرنفتی تامین می شود.

کرمانشاهی با بیان اینکه هدفگذاری کشور برابری صادرات غیر نفتی با واردات است بیان داشت: صادرات باید دغدغه اصلی اقتصاد کشور اعم از بخش خصوصی، دولتی و تعاون باشد.

وی تصریح کرد: در بخش تسهیلات ریالی نیز همه بانکها باید از صادرکنندگان حمایت کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: نباید ارائه تسهیلات به صادرکنندگان تنها، دغدغه بانک توسعه صادرات باشد.

کرمانشاهی ادامه داد: در جنگ نرمی که هم اکنون از سوی دنیا علیه کشور ما شکل گرفته است صادرکنندگان و افسران خط مقدم این جنگ هستند که باید مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند.

وی با بیان اینکه در بحث صادرات مس کاتد و تولیدات مس باید اولویت به صنایع دستی داده شود افزود: با این رویکرد، هم در ایجاد اشتغال و هم در صادرات با ارزش افزوده بیشتر می توانیم موفق عمل کنیم.