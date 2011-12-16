دومین شیر فراری وارد پردیسان شد/ اقدام سریع برای دستگیری قاچاقچیان

به گزارش خبرنگار مهر، راننده یک خودروی سواری به هنگام گذر از بزرگراه شهید زین‌الدین ناگهان در حاشیه جنگل لویزان حیوان بزرگی را مشاهده کرد که در لابلای درختان در حال حرکت بود. این راننده که به شدت متعجب شده بود بلافاصله طی تماسی با سامانه 125 موضوع را اطلاع داد.

امیر مهدیانی، مدیر عملیات منطقه 3 سازمان آتش نشانی در این باره گفت: با هماهنگی ستاد فرماندهی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 54 این سازمان 5 دقیقه بعد در محل حادثه حضور یافتند ولی چون امکان داشت شیر به داخل جنگل گریخته و بدام انداختن آن به سختی انجام شود بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 17 و همچنین گروه امداد و نجات 10 این سازمان هم فراخوانده شدند.



وی مدت عملیات نیروها برای گرفتار کردن این جانور را حدود 50 دقیقه ذکر کرد و افزود: آتش نشانان از ضلع‌های شمال و جنوب به داخل جنگل لویزان وارد شدند و سرانجام موفق شدند شیر را که به محل انباشت چوبه‌ها در حاشیه جنوبی جنگل پناه برده بود بدون اینکه صدمه‌ای ببیند، به دام اندازند.



مدیر منطقه 3 آتش نشانی که از اولین لحظات در محل حادثه حضور داشت، در مورد مشخصات این حیوان گفت: این شیر با وزن بین 40 تا 50 کیلو گرم، بیش از دو برابر بچه شیری که دو روز قبل در همین منطقه توسط آتش نشانان گرفته شده بود جثه و وزن دارد.







مهدیانی با اعلام اینکه هنوز علت پیدا شدن این جانوران روشن نشده و تحقیقات همچنان توسط مسئولان ذیربط ادامه دارد، خاطر نشان کرد: درحال حاضر این شیر در یکی از ایستگاه‌های آتش نشانی نگهداری می‌شود تا پس ازهماهنگیهای لازم همانند اولین شیر به دام افتاده به اداره محیط زیست پارک پردیسان تحویل شود.

علی اشرفی پور مدیرکل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مشاهده دو توله شیر طی دو روز گذشته در تهران گفت: شیر از خانواده گربه سانان است و بیشتر در باغ وحش نگهداری می شوند و اگر در این دو روز دو توله شیر در تهران مشاهده شده اند مطمئن باشید که کسی آنها را آورده است.

وی افزود: در سالهای اخیر قاچاق حیوانات بسیار زیاد شده که یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در سال گذشته کشفیات خوبی به خصوص در بازار خلیج خیابان آزادگان تهران داشته است که در این مورد اقدامات قضایی هم همزمان انجام شده است. البته در مواردی که دیروز و امروز رخ داده قطعا پیگیری خواهد شد تا قاچاقچیان شناسایی و به مقامات قضایی معرفی شوند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران اظهار داشت: احتمال می رود این شیرها به صورت غیرقانونی از خارج از کشو وارد شده باشند و یا اینکه دلالها و قاچاقچیان آن را به فردی فروخته و فرد توان نگهداری از آن را نداشته و شیر رها یا فرار کرده باشد.

اشرفی پور گفت: اقدام آتش نشانی بسیارصحیح بوده که پس از گرفتن دو توله شیر نیروهای آتش نشانی با حضور یگان حفاظت محیط زیست و دامپزشک طی صورت جلسه ای شیرها را تحویل پارک پردیسان دادند که البته تمامی اقدامات اولیه از نظر سلامت حیوانات صورت گرفته است.

وی از مردم خواست تا در صورت مشاهده حیوانات در سطح شهر یا خارج شهر با آتش نشانی تماس بگیرند.