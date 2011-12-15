شورای خرید کتاب استانی در خراسان جنوبی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهری فر ظهر پنجشنبه در جمع اعضای ستاد بزرگداشت هفته پژوهش اظهار داشت: این شورا با حضور اساتید، اعضای هیئت علمی و مسئولان استانی تشیکل شده و نیازمندی های کتاب استان و تقویت کتابخانه های استان در این راستا انجام خواهد شد.

مسئول کمیسون برگزاری مسابقات ستاد هفته پژوهش خراسان جنوبی به برنامه های امسال این مجموعه اشاره کرد و افزود: معرفی کتاب سال استان از برنامه های شاخص بوده که تا چند ماه آینده معرفی خواهد شد.

مطهری فر همچنین برگزاری همایش نوقلمان استان در شهرستان قاین، برگزاری نمایشگاه کتاب و برگزاری نشست های تخصصی و پژوهشی را از جمله برنامه های اجرا شده در سال جاری برشمرد.

وی همچنین از توزیع سالانه 400 میلیون جلد کتاب در سطح استان خبر داد و گفت: این کتب بنا به تقاضای و نیاز متقاضیان بین دستگاه های مختلف اجرایی استان توزیع می شود.

مطهری فر برگزاری مسابقات پژوهش با عنوان طرح نماد هفته پژوهش را از جمله برنامه های این هفته عنوان کرد و بیان داشت: تاکنون پنج طرح به دبیرخانه این مسابقه ارسال شده اس.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این مسابقه از نظر تحقیقات و پژوهش دارای سطح بالایی است، یادآور شد: مسابقات پژوهشی نیازمند بسترسازی و فرصت مناسبی است که با ارسال طرح های بیرشتر جمع بندی شده و بعد از پایان هفته پژوهش برگزار خواهد شد.