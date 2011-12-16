"تلنگر" در صدای مرکز یزد تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تلنگر عنوان مستندی رادیویی است که زوایای پوشیده و آشکار معضلات اجتماعی در جامعه از قبیل اعتیاد به مواد مخدر، مصرف سیگار، بیماریهای واگیر دار، بزهکاری و ... را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

این برنامه در واقع تلنگری به اقشار مختلف جامعه برای این است که هر گروه بدانند با این قبیل معضلات چگونه مقابله کنند.

این برنامه به تهیه کنندگی مریم تقی زاده و صدابرداری حسین شفیع و علی دهقانی زاده تهیه و تولید می شود.

برنامه تلنگر قرار است روزهای پنجشنبه از ساعت 10 و 30 دقیقه از صدای مرکز یزد پخش می شود.

پخش 1200 دقیقه عزاداری از شبکه تابان

معاونت سیمای سازمان صدا و سیمای استان یزد نیز در ایام محرم امسال توانست تجلی هیئت های عزاداری را در شبکه تابان نمایان کند.

در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)، سیمای شبکه تابان شور و عزای حسینی هیت های مذهبی استان یزد را به تصویر کشید.

در محرم امسال معاونت سیمای شبکه تابان با تصویر برداری و تدوین هیئت های عزاداری در مسجد روضه محمدیه یزد و دیگر نقاط استان توانست به مدت هزار و 200 دقیقه عزاداری از شبکه تابان پخش کند.

برنامه های عزاداری سیمای تابان یزد نیز به تهیه کنندگی محمود شادکام و کارگردانی ابوالقاسم ابوترابی، مهدی شاکر و ابوالفضل ترابی تهیه و تولید شد.