انجمن پژوهشگران در مازندران وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر،علی اصغر طبری ظهر پنج شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران فرهنگی و معلمان پژوهنده مازندران افزود: آنچه که وزیر آموزش وپرورش از آن به عنوان معیار و سند تحولی بنیادی یاد کرده استوانه و مفهوم تحقیق در دو اصل زایش و افزایش خلاصه می شود.

وی از تحول بنیادی در پژوهش به عنوان آینه ای یاد کرد که بر اساس نیاز دستگاه از آن استفاده کرده و چنانچه بخواهیم درباره موضوعی به تحقیق و پژوهش بپردازیم از سند تحول بنیادی باید طبیعت کنیم.



طبری، حیات بشری و سند تحول بنیادی در بشر را پژوهش عنوان کرد و افزود: از طریق تحول بنیادی نقشه های جامع کشور نگاشته و رصد خواهد شد.

وی با بیا ن اینکه پژوهش نقش مهمی در تعلیم و تربیت دانش اموزان در مدارس دارد افزود: دانش آموزان می توانند در زنگ تفریح در واحد پرورشی به پژوهش بپردازند.

طبری گفت: اگر می خواهیم پژوهش در زمینه انجام دهیم باید پژوهش را همراه با تولید مسئله آغاز کنیم.

وی اظهار داشت:آموزش و ترویج مهمترین و اساسی ترین رفتارهای علمی بوده که انسان می تواند به بسیاری از مجهولات دست پیدا کرده و آن را به معلومات تبدیل کند.

وی افزود: اقدام پژوهی باید از کارگاه پژوهشی برکنده و در واحدهای آموزش و پرورش به عنوان یک پروژه به آن نگاه کنیم.

وی، برنامه معاونت پژوهشی را تحقیقات فناوری اطلاعات، گروه تحلیل محتوا آموزش و پرورش، آموزش نیروی انسانی، زیرساخت تحقق در جوامع بشری و بهینه سازی افکار انسانی اعلام کرد.



طبری، به عدم فقدان انجمن پژوهشگران در استان اشاره کرد و افزود: عدم وجود یک مجموعه که مولفان و ناشران دارای مقالات تحقیقی موثر بتوانند حوزه فکر را پالایش دهند در مازندران نداریم.