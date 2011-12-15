مدودف دولت آتی روسیه را پس از انتخابات تشکیل خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه در خبری فوری اعلام کرد : ولادیمیر پوتین نخست وزیر کنونی روسیه گفت دیمتری مدودف(رئیس جمهوری کنونی) دولت روسیه را پس از انتخابات(ریاست جمهوری) آتی تشکیل خواهد داد.



این اظهارنظر صریح پوتین نشان می دهد وی از همین حالا و پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رسما خود را رئیس جمهوری آتی روسیه معرفی می کند.



خاطر نشان می شود در انتخابات پارلمانی اخیر، حزب روسیه متحد به رهبری پوتین به پیروزی رسید که البته با اعتراضهایی از سوی مخالفانش روبرو شد.