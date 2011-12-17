جوش شیرین در 99 درصد نانوایی های کرج استفاده نمی شود

یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: جوش شیرین در99 درصد نانوایی های استان البرز استفاده نمی شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه خمیر ترش کیفیت نان را پایین می آورد نانواها بجای آن از مایه خشک استفاده می کنند که ماهیانه هر نانوایی چهار کیسه مایه خشک استفاده می کند.

رئیس اتحادیه نانوایان کرج از آموزش یک هزار و 250 نانوا در شهر کرج خبر داد و افزود: در حال حاضر 650 واحد نانوایی از سازمان بهداشت و درمان استعلام گرفته اند و صلاحیت اخذ پروانه را دارند.

یار محمدی با اشاره به اینکه امروزه نانواها می توانند آرد به سلیقه خود انتخاب کنند،اضافه کرد: کیفیت نان استان البرز نسبت به دیگر شهرستان ها عالی است.

رئیس اتحادیه نانوایان کرج با اشاره به اینکه در تهران بیش از چهار هزار واحد نانوایی در حال فعالیت هستند، گفت: در حال حاضر یک هزار و 930 واحد نانوایی تحت نظارت اتحادیه نانوایان است.