به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد تیمورزاده مدیر انتشارات تیمورزاده با ارسال نامهای به غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، انصراف موسسه انتشاراتی خود را یکی از بزرگترین ناشران تخصصی پزشکی است، از شرکت در تمامی نمایشگاههایی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعلی در اجرای آنها نقشی داشته باشد، اعلام کرد.
تیمورزاده که یک نسخه از این نامه را در اختیار مهر قرار داده، دلیل این اقدام خود را عدم رسیدگی عادلانه به شکایتش در خصوص جلوگیری از فعالیت انتشارات متبوعش در بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران اعلام کرده است.
ثبتنام ناشران برای شرکت در بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران تا چند روز دیگر (از نیمه دوم دی) آغاز میشود و این نمایشگاه نیز از 13 تا 23 اردیبهشت ماه سال 1391 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
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