اقامه نظام اسلامی مورد اهتمام آخوند خراسانی بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد صاحبی عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه کنگره بین المللی صدمین سالگرد رحلت آخوند خراسانی که در دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد از مرحوم آخوند خراسانی به عنوان موسس و رهبر معنوی نهضت مشروطیت یاد کرد و گفت: اگر آخوند خراسانی و همراهان وی نبودند نهضت مشروطه به وقوع نمی پیوست.



وی ادامه داد: آخوند خراسانی حق بزرگی بر گردن حوزه های علمیه و مردم ایران و مسلمانان جهان دارد.



صاحبی تاکید کرد: هر کجا که حرکت ضد ظلم و ضد استعمار وجود داشت همواره بیانیه های مرحوم آخوند خراسانی هم بوده است.



آخوند خراسانی در دل و فکر جامعه علمی حضور دارند



وی با بیان اینکه حضور چشمگیر طلاب و فضلا در این کنگره نشان دهنده این است که هنوز آخوند خراسانی در دل و فکر جامعه علمی ما حضور دارند، تصریح کرد: کتابها و رساله های فراوانی توسط علما درباره آخوند خراسانی نوشته شده است و تا آنجا که میسر بود خلاصه ای از این آثار را به نام شناخت نامه آخوند خراسانی تهیه شده است.



وی گفت: اسناد و مدارکی در گوشه و کنار درباره آخوند خراسانی وجود داشته است که به وسیله محققان جمع آوری شده و همچنین کار جمع آوری اسناد و مدارک از کتابخانه ملی و اسناد خانگی توسط اهل فن انجام شده و اثری به عنوان آخوند خراسانی به روایت اسناد و مدارک تدوین شده است.



صاحبی بیان داشت: در کنار اعلامیه ها و بیانیه هایی که از آخوند خراسانی راجع به مسائل مهم ایران و جهان اسلام صادر شده است، اهتمام ایشان در رفع مشکلات مردم و دفاع از مظلوم نیز چشمگیر بوده است.



روحانیت ملجا مردم هستند



دبیر علمی کنگره بین المللی صدمین سالگرد رحلت آخوند خراسانی تاکید کرد: کسی که در برابر شاه قاجار با صلابت سخن می گوید، در برابر شخص مظلوم گریه می کند و این نشان می دهد که روحانیت در زندگی و مشکلات مردم همواره ملجاء و پناهگاه مردم بوده است.



وی با بیان اینکه این اسناد حاوی نکات عبرت آموزی است، تصریح کرد: مجموعه فتواهای مرحوم آخوند خراسانی نیز در قالب یک جلد اثر تدوین شده است و رساله ها و بیانیه ها و اعلامیه ها و فتواهای این عالم فرهیخته می تواند برای فقها بسیار راهگشا باشد.



وی با بیان اینکه اندیشه آخوند خراسانی در یک کتاب مستقل به تحلیل و تنظیم در آمده است، گفت: مجموعه مقالات کنگره مرحوم آخوند خراسانی نیز در سه جلد فراهم شده است.



آخوند خراسانی عقل و عدل را در حوزه ها نهادینه کرد



صاحبی بیان داشت: آنچه که در این مقالات و کمیسیون ها و نشست های علمی مشاهده شده این است که دو مسئله عقل و عدل محور همه مناسبات مرحوم آخوند خراسانی است.



وی تاکید کرد: مرحوم آخوند خراسانی هم عقل گرایی و هم عدل را در حوزه های علمیه نهادینه کرد و این دو شاخصه از خصوصیات تشیع است.



دبیر علمی کنگره بین المللی صدمین سالگرد رحلت آخوند خراسانی یادآور شد: تلاشهای فراوان آخوند خراسانی در اقامه عدل بخش بسیاری از عمر شریف این عالم فرهیخته تشکیل می شود.



وی افزود: اگرچه در برخی از آرای آخوند خراسانی از نظر نقلی مناقشه هایی می بینیم اما از نظر عقلی تشکیل نظام اسلامی و حفظ آن را از اوجب واجبات می داند، زیرا از نظر ایشان تشکیل نظام جزو مصالح امت است و تعدیل کردن ظلم و دفع فساد و اجرای احکام شریعت و حفظ امنیت جز با یک نظام مردم سالاری دینی امکان پذیر نیست و البته علما در این زمینه تکلیف بیشتری دارند.



دبیر علمی کنگره بین المللی صدمین سالگرد رحلت آخوند خراسانی تاکید کرد: اقامه نظام اسلامی مورد اهتمام آخوند خراسانی بوده است.