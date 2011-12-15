ذوب آهن در آخرین لحظه از سد مس گذشت/ صبا مقابل فجر متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه با برگزاری دو بازی آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* صبای قم یک - فجر شهید سپاسی شیراز یک

گلها: رسول بروش (58) برای صبای قم و ایوب کلانتری (57) برای فجرسپاسی

* ذوب آهن اصفهان یک - مس کرمان صفر

گل: سید محمد حسینی (3+90)

با نتایجی که در دیدارهای امروز لیگ برتر رقم خورد، جدول رده بندی این مسابقات به شرح زیر درآمد:

1- استقلال 33 امتیاز

2- نفت تهران 30 امتیاز

3- صبای قم 29 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- تراکتورسازی 28 امتیاز

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6- ذوب آهن اصفهان 24 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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14- فجر شهید سپاسی شیراز 16 امتیاز - تفاضل گل 6- (یک بازی بیشتر)

15- مس کرمان 16 امتیاز - تفاضل گل 6- (یک بازی بیشتر)

16- ملوان بندرانزلی 14 امتیاز - تفاضل گل 2-

17- راه آهن شهرری 14 امتیاز - تفاضل گل 4- (یک بازی کمتر)

18- مس سرچشمه 12 امتیاز



- هفته هفدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور فردا و پس فردا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

جمعه - 25/9/90

* ملوان بندرانزلی - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه تختی بندرانزلی

داور: یداله جهانبازی، کمک‌ها: محمدرضاابوالفضلی و حسین سنجری، داور چهارم: جمشید محمدی

ناظر: حاتم بک‌پور و نماینده: آلبرت گریگوریان

* مس سرچشمه کرمان - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: سعید بخشی‌زاده، کمک‌ها: حسین خانبان و سجاد طوری، داورچهارم: محمدحسین اسدی

ناظر: حسین نجاتی و نماینده: مصطفی شهبازی

شنبه - 26/9/90

* استقلال - نفت تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: محمدرضا منصوری و محمدرضا امینی، داور چهارم: قاسم واحدی

ناظر: فریدون اصفهانیان