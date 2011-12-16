مرز خسروی بسته شد/ زائران از مرز مهران وارد عراق می شوند

حجت الاسلام مهدی شهسواری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تردد زائران ایرانی به عتبات عالیات از امروز پنجشنبه 24 آذر ماه بدلیل آنچه نا امنی در شهرخانقین عراق اعلام شده تا اطلاع ثانونی ممنوع است، گفت: هم اکنون تردد زائران از مرز مهران باز بوده و زائران عتبات می توانند از این مرز وارد کشور عراق شوند.

در این خصوص فرامرز لرستانی مسوول دفتر نمایندگی شرکت "شمسا" در مرز خسروی گفته است: مشکلاتی که ساکنان شهر خانقین عراق بوجود آورده و جلوی کاروانهای زوار ایرانی را گرفته و اجازه حرکت به آنها را نداده اند، مهمترین دلیل برای بسته شده این مرز بین المللی از سوی طرف عراقی اعلام شده است.



همچنین به گفته مقامات مرزی عراق در مرز خسروی، شماری از مردم خانقین از روز گذشته جاده ارتباطی به بغداد را مسدود کرده که این مسیر برای تردد زائران ایرانی نا امن شده است به همین دلیل از صبح امروز هیچ کاروان ایرانی از مرز خسروی به کشور عراق اعزام نشده و کاروانهای زیارتی که برای این منظور در مرز خسروی حضور داشتند به مرز مهران منتقل شده تا به عتبات عالیات اعزام شوند.



به گزارش خبرگزاری مهر، روزانه بیش از یک هزار و200 زائر ایرانی درقالب 32 کاروان زیارتی از مرز بین المللی خسروی که نزدیکترین نقطه از ایران اسلامی به کربلا است به کشور عراق اعزام می شوند که در چند ماه گذشته این دومین بار است که برخی مشکلات در شهر خانقین موجب بسته شدن این مرز می شود ولی پس از چندین روز بار دیگر پس از رفع مشکلات تردد زوار از این مرز بین المللی به کشور عراق از سر گرفته شده است.