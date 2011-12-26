خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و ادب: «منطق الطیر» معروفترین اثر فریدالدین عطار نیشابوری، از شاهکارهای کم نظیر ادبیات عرفانی و سهولت و ملایمت آن در زبان، یکتایی آن در نوع و صورت و عمق و لطافت آن در معنی، از وجوه ارجمندی آن است.
این کتاب عرفان سنایی را با رنگ مایهای از ذوق و اندیشه ابن سینا و سهروردی به زیبایی درآمیخته و کتاب بالینی مولانا را فراهم آورده است. لذا هر نوع کوششی در تصحیح و شرح و عرضه این کتاب ارجمند، بیتردید خدمتی به ادبیات، عرفان و فرهنگ بشری است.
منطق الطیر مانند الهینامه، حاوی داستان جامعی است که حکایات متعددی را دربردارد. نام دیگر منطق الطیر، مقامات طیور است و عطار خود به این دو نام اشاره کرده است. این مثنوی نیز مانند بقیه مثنویهای عطار با حمد خدا و نعمت رسول (ص) و مناقب چهار خلیفه آغاز میشود.
متن اصلی داستان منطقالطیر با توصیف 13 مرغ آغاز میشود و از خصوصیات غالب و مشهور آنان یاد میشود. نکتهای که قابل توجه است، اصرار عطار به ایجاد پیوند میان هر یک از مرغان و یکی از انبیاست. این پیوند از طریق یکی از خصوصیات ظاهری، باطنی و حتی شباهت اسمی یا مناسبتهای دیگر به هر ترتیب برقرار میشود.
به نظر میرسد عطار از این طریق میخواهد بگوید که هر مرغی - که نماد انسانی است - بالقوه دارای صفات برجستهای است که اگر در فعلیت بخشیدن به آن بکوشد، به مقام پیامبران ارتقا پیدا میکند.
منطق الطیر بارها و به گونه های مختلف چاپ شده، از جمله آنها، منطق الطیر چاپ پاریس به همت «گارسن دوتاسی» محقق فرانسوی، منطق الطیر «گوهرین»، منطقالطیر به کوشش «رضا انزابینژاد» و «سعیدالله قرهبگلو» و منطق الطیر با مقدمه، تصحیح و تعلیقات «محمدرضا شفیعی کدکنی».
اما باید اذعان کرد که مقابله و سنجش دست نوشتهها در نسخه اخیر (عابدی - پورنامداریان) هر چه بیشتر صحت و اصالت نسخههای موزه قونیه را نشان میدهد.
ارزش و اعتبار این نسخهها در ضبط درست و دقیق متن و تعداد ابیات و کمی افتادگی و سقطات، چنان است که به جرئت میتوان گفت با هیچ یک از دست نوشتههای فراوان منطق الطیر قابل مقایسه نیست.
با این حال محمود عابدی و پورنامداریان در ابتدای این تصحیح یادآور شدهاند که اگر از تصمیم استاد محمدرضا شفیعی کدکنی درباره به دست دادن تصحیحی از منطقالطیر باخبر میبودند، هیچ گاه به این کار مبادرت نمیکردهاند؛ «هنوز کار تعلیقات متن تمام نشده بود که منطقالطیر استاد کدکنی منتشر شد».
کتاب «منطقالطیر» (تصحیح و توضیح محمود عابدی و تقی پورنامداریان) در 614 صفحه در شمارگان 2000 نسخه و با بهای 9400 تومان راهی بازار شده است.
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