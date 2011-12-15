تیم فوتبال داماش گیلان از جام حذفی خداحافظی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تک گل داماش را " میلاد زنید پور" در دقیقه 68 به ثمر رساند، برای شاهین نیز " مهدی نوری " در دقیقه 14 از روی نقطه پنالتی و " مرتضی عزیزمحمدی " در دقیقه 82 گلزنی کردند.

در این دیدار که قضاوت آن را " سعید مظفری ‌زاده " با کمک های " مسعود فرح ‌نیا " و " رحیم شاهین " برعهده داشت، " میلاد زنید پور " و " سیدعلی حسینی " از داماش و " مرتضی عزیزمحمدی " ازشاهین کارت زرد دریافت کردند.

شاهین در مرحله نیمه پایانی با برنده دیدار صبای قم و مس کرمان که 28 آذرماه جاری برگزار می شود روبه رو می شود، تیم فوتبال داماش گیلان در مرحله یک شانزدهم و یک هشتم پایانی تیم های نفت تهران و ماشین سازی تبریز را شکست داده بود.