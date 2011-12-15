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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

تیم فوتبال داماش گیلان از جام حذفی خداحافظی کرد

تیم فوتبال داماش گیلان از جام حذفی خداحافظی کرد

رشت - خبرگزاری مهر: داماشی ها در مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی فوتبال کشور در حضور پنج هزار تماشاگر ورزشگاه 15 هزار نفری شهیدعضدی رشت دو بر یک مغلوب شاهین بوشهرشدند و از جام حذفی کنار رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تک گل داماش را " میلاد زنید پور"  در دقیقه 68 به ثمر رساند، برای شاهین نیز " مهدی نوری " در دقیقه 14 از روی نقطه پنالتی و " مرتضی عزیزمحمدی " در دقیقه 82 گلزنی کردند.

در این دیدار که قضاوت آن را " سعید مظفری ‌زاده " با کمک های " مسعود فرح ‌نیا " و " رحیم شاهین " برعهده داشت، " میلاد زنید پور " و " سیدعلی حسینی " از داماش و " مرتضی عزیزمحمدی " ازشاهین کارت زرد دریافت کردند.
 
شاهین در مرحله نیمه پایانی با برنده دیدار صبای قم و مس کرمان که 28 آذرماه جاری برگزار می شود روبه رو می شود، تیم فوتبال داماش گیلان در مرحله یک شانزدهم  و یک هشتم پایانی تیم های نفت تهران و ماشین سازی تبریز را شکست داده بود.
کد مطلب 1484588

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