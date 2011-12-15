اولین سوگواره سراسری عکس و فیلم دانشجویی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ضبط و ثبت مراسم و آیینهای ویژه عزاداری سالار شهیدان، جلوه های محرم در شهرهای مختلف کشور، رشد فرهنگ نماز و... از دیگر اهداف این جشنواره دانشجویان عنوان شده است.

رئیس دانشکده خبر اردبیل بعد از ظهر پنج شنبه به خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشجویان هنرمند دانشکده های خبر سراسر کشور در زمینه فیلمسازی و عکاسی می توانند در دو بخش عکس و فیلم آثار خود را تا 28 آذر سال جاری به دبیرخانه این سوگواره ارسال کنند.

امین رسولی اضافه کرد: شرکت کنندگان بخش عکس بایدحداکثر 12 قطعه عکس رنگی و یا سیاه و سفید را به صورت تک عکس در قالب آلبوم عکس ارسال کنند.

یه گفته وی علاقمندان شرکت در بخش فیلم نیز می توانند حداکثر دو فیلم کوتاه در قالبهای داستانی، انیمیشن و یا تجربی و با فرمت flv و با حجم 30 مگابایت تهیه و به بخش فیلم این سوگواره ارسال کنند.

رئیس دانشکده خبر اردبیل افزود: براساس فراخوان منتشره به نفرات اول تا سوم هر دو بخش عکس و فیلم و نفرات برتر در زمینه تصویر برداری، تدوین و صدا برداری، تندیس سوگواره و دیپلم افتخار اهدا می شود.

وی ابراز داشت: داوری سوگواره در 30 آذر سال جاری و مراسم اختتامیه و نمایشگاه آثار برتر در 10 دی سال جاری برگزار می شود.

گفتنی است دانشجویان جهت شرکت در این سوگواره می توانند به دفاتر امور فرهنگی و دانشجویی مراجعه و یا با تلفن دبیرخانه به شماره 7723700 - 0451 تماس و یا به وبلاگ دانشکده خبر اردبیل به نشانی www.khabar_un.blogfa.com مراجعه کنند.