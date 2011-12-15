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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۹

حضور 2000 دانشجوی بسیجی البرز در طرحهای بسیج سازندگی

حضور 2000 دانشجوی بسیجی البرز در طرحهای بسیج سازندگی

کرج - خبرگزاری مهر: دبیر مرکز مطالعات راهبردی و هدایت حرکتهای جهادی سازمان بسیج گفت: بیش از دو هزار و چهارصد دانشجوی بسیجی استان البرز امسال حضور فعالی در طرحهای بسیج سازندگی به ویژه در مناطق محروم داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید کمر روستا روز پنج شنبه در گردهمائی سرگروههای بسیج سازندگی استان البرز که در کرج برگزار شد، اظهار داشت: این دانشجویان در قالب 30 گروه و در حوزه های عمرانی، خدماتی و درمانی و بهداشتی فعالیتهای اثرگذاری داشتند.

وی افزود: بیشتر فعالیت این دانشجویان در مناطق محروم استانهای خوزستان، همدان، چهار محال و بختیاری، لرستان و البرز متمرکز بود.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی و هدایت حرکت های جهادی با اشاره به ترویج، تعمیق و گسترش حرکت های جهادی به عنوان یکی از اهداف این مرکز گفت: در آینده نقشه ی جامع حرکت های جهادی که تامین محتوای این حرکت ها را بر عهده خواهد داشت به عنوان مکمل سند چشم انداز طراحی و منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: موج دوم حرکت های جهادی در حوزه مساجد، محلات و هیئتها از ماه گذشته آغاز شده است.

کمر روستااذعان داشت: ما به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که حتی خانواده ها هم در حرکت های جهادی حضور فعال و موثر داشته باشند و این حضور منجر به معرفی الگوی زندگی جهادی در جامعه شود.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی و هدایت حرکتهای جهادی سازمان بسیج گفت: بیش از دو هزار و چهارصد دانشجوی بسیجی استان البرز امسال حضور فعالی در طرحهای بسیج سازندگی به ویژه در مناطق محروم داشتند.
 

کد مطلب 1484594

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