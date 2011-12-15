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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

2 طرح راهسازی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در گیلان افتتاح شد

2 طرح راهسازی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در گیلان افتتاح شد

رشت - خبرگزاری مهر: دو طرح راهسازی ظهر پنجشنبه با هزینه 93 میلیارد ریال با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در گیلان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها شامل تقاطع غیرهمسطح شهر صنعتی رشت در جاده سراوان، رشت، فومن و چهاربانده کردن جاده فومن به رشت به طول حدود چهارکیلومتر است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در مراسم بهره برداری این طرح ها، توسعه راه ها در مناطق گردشگر پذیر کشور را از اولویت های وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.
 
احمد صادقی  با اشاره به حجم پروژه های در حال اجرای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: اگر برای اجرای این پروژه ها تنها به اعتبارات دولتی اکتفا شود، اتمام آنها سال ها به طول می انجامد ازاینرو معرفی فرصت های سرمایه گذاری و دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت فعال در اجرای این پروژه ها امری ضروری است.
 
وی همچنین جذب سرمایه و تسریع در اتمام پروژه ‌های زیربنایی را نیازمند برنامه‌ ریزی دقیق دانست و افزود: جذب تسهیلات داخلی و خارجی با هدف گسترش زیربناهای حمل و نقل در کنار انعقاد قراردادهای لازم از مأموریت ‌های مورد توجه این شرکت محسوب می شود.
 
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: احداث پنج‌ هزار کیلومتر راه ‌آهن یک خطه و سه هزار کیلومتر دو خطه، احداث دو هزار 500 کیلومتر آزاد راه جدید و تبدیل دو هزار کیلومتر بزرگراه به آزاد ‌راه، احداث سه هزار و 400 کیلومتر بزرگراه، ‌احداث دو 600 کیلومتر راه اصلی جدید و بهسازی دو هزار 100 کیلومتر راه اصلی موجود از اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش حمل و نقل است.
 
وی تصریح کرد: در بسیاری از این طرح ها دولت آمادگی واگذاری کامل از طریق BOT به بخش غیر دولتی در قالب قانون مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌ های عمرانی را دارد.
کد مطلب 1484595

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