2 طرح راهسازی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی در گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح ها شامل تقاطع غیرهمسطح شهر صنعتی رشت در جاده سراوان، رشت، فومن و چهاربانده کردن جاده فومن به رشت به طول حدود چهارکیلومتر است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در مراسم بهره برداری این طرح ها، توسعه راه ها در مناطق گردشگر پذیر کشور را از اولویت های وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد.

احمد صادقی با اشاره به حجم پروژه های در حال اجرای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهار داشت: اگر برای اجرای این پروژه ها تنها به اعتبارات دولتی اکتفا شود، اتمام آنها سال ها به طول می انجامد ازاینرو معرفی فرصت های سرمایه گذاری و دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت فعال در اجرای این پروژه ها امری ضروری است.

وی همچنین جذب سرمایه و تسریع در اتمام پروژه ‌های زیربنایی را نیازمند برنامه‌ ریزی دقیق دانست و افزود: جذب تسهیلات داخلی و خارجی با هدف گسترش زیربناهای حمل و نقل در کنار انعقاد قراردادهای لازم از مأموریت ‌های مورد توجه این شرکت محسوب می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: احداث پنج‌ هزار کیلومتر راه ‌آهن یک خطه و سه هزار کیلومتر دو خطه، احداث دو هزار 500 کیلومتر آزاد راه جدید و تبدیل دو هزار کیلومتر بزرگراه به آزاد ‌راه، احداث سه هزار و 400 کیلومتر بزرگراه، ‌احداث دو 600 کیلومتر راه اصلی جدید و بهسازی دو هزار 100 کیلومتر راه اصلی موجود از اهداف برنامه پنجم توسعه در بخش حمل و نقل است.

وی تصریح کرد: در بسیاری از این طرح ها دولت آمادگی واگذاری کامل از طریق BOT به بخش غیر دولتی در قالب قانون مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌ های عمرانی را دارد.