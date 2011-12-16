پذیرش دانشجو در سه دوره دکتری در پیام نور آذربایجان شرقی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی عبادیان بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور استان اظهار داشت: مجوز راه اندازی چهار رشته در مقطع کارشناسی ارشد را دریافت کرده ایم و شرایط اخذ هشت رشته دیگر را نیز داریم.

وی افزود: در زمینه انجام برنامه ها و پروژه های فیزیکی نیز به مناسبت 22 بهمن ماه سال جاری پنج پروژه در مراکز دانشگاه پیام نور استان افتتاح خواهد شد.

عبادیان تاکید کرد: دانشگاه جای ایده های جدید است و ما انتظار داریم دانشگاه پیام نور استان مجموعه ای پویا باشد و در این راستا نیز از طرحها و پروژه های جدید استقبال می کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی در ادامه با انتقاد از پایین بودن میزان تولید مقالات علمی در دانشگاه پیام‌نور استان گفت: اگر هر استاد این دانشگاه یک مقاله علمی در سال تولید کند ما سالانه بیش از 200 مقاله در سطحISI وISC خواهیم داشت.

عبادیان با تاکید بر ضرورت انجام تحقیقات کاربردی تر، گفت: در برخی از رشته‌های خاص مقالات علمی بسیاری داریم اما مجبوریم در همان حوزه به خارج از کشور وابسته باشیم که این امر پسندیده نیست و برای این منظور می‌توان از مدیریتهای داخلی و طرح‌های کشور استفاده بهینه را داشت.

وی افزود: در شرایط کنونی که تحریم‌های دشمنان علیه کشورمان به شدت سنگین شده تولید مقالات علمی و پژوهشهای کیفی و کاربردی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.

در ادامه این مراسم از هفت چهره برتر پژوهشی دانشگاه پیام‌نور در رشته‌های علوم پایه، علوم انسانی و سایر رشته‌ها تقدیر شد.

در رشته های علوم پایه دکتر کاملیا نجاتی، دکتر رحیم شعبانیان و داود فضلی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

در رشته های علوم انسانی نیز دکتر جوانمرد، جعفر زلفعلی فام و مظفر غفاری به ترتیب اول تا سوم معرفی شدند.

در رشته های فنی و مهندسی نیز آرزو مختاری رتبه اول را کسب کرد.

همچنین علی محمدزاده، مجتبی عباسیان و سهراب ارشاد به عنوان پژوهشگران برتر سال معرفی شدند.