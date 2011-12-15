صنعت کشور به پشتوانه پژوهشی دانشگاهها نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیف ظهر پنج شنبه در همایش منطقه ای نقش حسابداری در توسعه اقتصادی ایران اظهار داشت: استادی که در کار پژوهش است و با آمادگی کامل در سر کلاس درس حضور پیدا می کند اطلاعاتش نسبت به استادی که پژوهش نکرده به روزتر و بیشتر است.

وی افزود: باید در کنار آموزش از پژوهش استفاده کنیم و این دانشجویان هستند که باید چرخ پژوهش در جامعه را با شتاب بیشتری به سمت جلو ببرند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد تصریح کرد: در همه جای دنیا فلسفه دانشگاه تولید ثروت است و دانشگاه موقعی جایگاه خود را پیدا می کند که تحقیق و پژوهش کاربردی بیشتری در آن صورت می گیرد.

سیف با تاکید بر ضرورت پیوند صنعت و دانشگاه ادامه داد: دانشگاهها باید بتوانند نیاز صنعت را برآورده کنند تا در همه زمینه ها حلال مشکلات در بخش صنعت باشند.

وی با تاکید بر نیاز صنعت کشور به پشتوانه پژوهشی دانشگاهها، بر ضرورت توجه به عملیاتی و کاربردی بودن پژوهش ها تاکید کرد.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نیز در این مراسم اظهار داشت: بر اساس سند چشم انداز در سال 1404 قرار است ایران به عنوان کشور اول در منطقه خاورمیانه در زمینه مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایفای نقش کند.

محمد جعفر مهدیان تصریح کرد: در این راستا یک همت قوی و فراگیر در میان مدیران ارشد نظام وجود دارد تا این سند محقق شود.

وی با تاکید بر نقش پژوهشی محوری در تحقق اهداف سند چشم انداز، عنوان کرد: توجه به تحقیقات کاربردی و عملیاتی در حوزه های مختلف ضروری است.

دبیر همایش منطقه ای نقش حسابداری در توسعه اقتصادی ایران نیز در این رابطه اظهار داشت: حسابداری در یک کلمه به معنای اطلاعات و مهمترین رسالت حسابداری تولید فناوری و اطلاعات است.

محمود همت فر افزود: ارتباط تنگاتنگی بین حسابداری و اقتصاد وجود دارد و کشورهای توسعه یافته دارای برنامه ریزی هستند چرا که اگر کشوری بخواهد اقتصاد توسعه یافته ای داشته باشد شرط آن استفاده از حسابداری در اطلاعات است.

وی با اشاره به چالشهای موجود در حسابداری امروز بیان داشت: وجود تورم در تولید اطلاعات، فقدان جایگاه اصلی استانداردهای ملی، عدم استفاده از تکنیکهای روز و جدید در فناوری اطلاعات، عدم توجه دولت و مدیران به ارزش اطلاعات و عدم توجه به مجامع حرفه ای در این زمینه از مشکلات بخش حسابداری ایران است.