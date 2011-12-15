حضور پروین و هدایتی در ورزشگاه/ اعتراض شدید دایی و شعار علیه عاشوری!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای راه آهن شهرری و پرسپولیس در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی به نتیجه تساوی یک بریک انجامید. این بازی حواشی داشت که در زیر می‌آید:

* پس از به ثمر رسیدن گل پرسپولیس هواداران روبه‌روی جایگاه به تشویق تیم پرسپولیس و محمد نوری پرداختند اما هواداران کنار جایگاه از تشویق گلزن پرسپولیس امتناع ورزیدند که این موضوع با هماهنگی لیدرها بود و باعث دو دستگی بین هواداران پرسپولیس شده بود.

* "میک مک درمونت"، آخرین بازمانده کادر فنی تیم ملی در ورزشگاه آزادی حضور یافته و عملکرد نفرات دو تیم را ارزیابی می‌کرد. "آنتونیو سیموئز" بعد از شهرآورد تهران به پرتغال رفته و در حال حاضر مک درمونت تنها بازمانده کادر فنی تیم ملی در ایران است.

* علی پروین به همراه آرش فرزین و نوه‌اش در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی حضور داشتند، همچنین حسین هدایتی و خروطی از مدیران استیل آذین در ورزشگاه حاضر بودند. در جایگاه ویژه همچنین نفراتی چون محسن خلیلی و علیرضا محمد نشسته بودند.

* تماشاگران پرسپولیس در دقایق اکثر دقایق نیمه دوم علی کریمی را تشویق کردند. آنها دقایقی به صورت همزمان شعاری که علیه سازمان لیگ ساخته بودند را خواندند. امروز همچنین بیانیه‌ای علیه سازمان لیگ توسط تماشاگران پرسپولیس خوانده شد.

* در دقیقه 76 که تیم راه آهن توسط بهادر عبدی گل مساوی را به ثمر رساند علی دایی سرمربی این تیم اصلا خوشحالی نکرد و تنها به صورت خیلی عادی گلزن تیم راه آهن را که به سمتش آمده بود را در آغوش گرفت.

* هواداران پرسپولیس پس از به ثمر رسیدن گل برتری این تیم بر خلاف اکثر دقایق نیمه دوم به تشویق تیم خود پرداختند و با شعارهایی بازیکنان را ترغیب به گلزنی کردند.

* ضربه امید عالیشاه در دقیقه 80 به دست ممدو تال، مدافع پرسپولیس برخورد کرد که شائبه ضربه پنالتی به سود راه آهن را به وجود آورد. در این صحنه علی دایی به شدت به داور به خاطر نگرفتن پنالتی اعتراض کرد. همچنین عالیشاه و علیرضا عباسفرد از بازیکنان راه آهن هم به داور اعتراض کردند که کارت زرد گرفتند.

* علی دایی در پایان مسابقه نیز به ناظر بازی اعتراض کرد و معتقد بود که حق تیمش ضایع شده است.

* محسن عاشوری، مربی موقت پرسپولیس در اکثر دقایق مسابقه در کنار خط طولی قرار داشت اما در بعضی صحنه‌هایی که بازیکنان پرسپولیس اشتباه می‌کردند زومدیک با عصبانیت به کنار خط می آمد.

* تماشاگران پرسپولیس در دقایق پایانی بازی علیه محسن عاشوری شعار دادند! آنها با شعار بازیکن بی غیرت نمی خواهیم، سرخپوشان را بدرقه کردند.