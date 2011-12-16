یوسف آرمودلی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت و راه اندازی نیروگاه برق خورشیدی یزد، گفت: با ساخت این نیروگاه خورشدی حدود 17 مگاوات به ظرفیت تولید برق ایران افزوده می شود.

مدیر عامل سازمان انرژی‌های نو ایران با اعلام اینکه نیروگاه یزد به آئینه‌های خورشیدی متمرکز به منظور ایجاد حرارت مجهز است، تصریح کرد: با راه اندازی این واحد خورشیدی راندمان تولید برق در نیروگاه سیکل ترکیبی یزد هم افزایش می یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه برای نخستین بار در کشور یک نیروگاه سیکل ترکیبی و خورشیدی برای تولید برق به طور همزمان فعالیت خواهند کرد، اظهار داشت: با اجرای این پروژه به طور همزمان امکان استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی فسیلی (گاز طبیعی) برای تولید برق فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود تا پایان برنامه پنجم توسعه عملیات راه اندازی نیروگاه خورشیدی یزد آغاز شود، بیان کرد: در سالهای اخیر همواره وجود ذخایر نفت خام و گاز طبیعی در سطح کشور یک تهدید جدی برای توسعه انرژی های نو بوده است.

به گزارش مهر، نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد، یک نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی دبوده که نخستین نیروگاه سیکل ترکیبی، با به کارگیری انرژی خورشیدی و گاز طبیعی در جهان است.

نیروگاه سیکل ترکیبی خورشیدی یزد ظرفیت تولید ۴۶۷ مگاوات ساعت انرژی را دارد. در این نیروگاه از انرژی خورشیدی، با استفاده از فنآوری نیروی خورشیدی متمرکز، برای تکمیل فرآیند تبخیر آب استفاده می‌شود.

آرمودلی در ادامه با اعلام اینکه در اکثر کشورهای نفت خیز جهان توسعه انرژی‌های نوعقب مانده است، بیان کرد: با این وجود برنامه ریزی گسترده ای برای تولید برق از محل انرژی‌های نو همچون خورشیدی، باد و زمین گرمایی در سطح کشور انجام شده است.

مدیر عامل سازمان انرژی‌های نو ایران همچنین با اشاره به توسعه شبکه های فتوولتالیک خورشیدی در سطح کلان شهرهای کشور با مشارکت شهرداری ها، تبیین کرد: در شرایط فعلی با مشارکت شهرداری های سراسر کشور حدود 2.5 مگاوات ظرفیت تولید برق خورشیدی به طور پراکنده فراهم شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه با راه اندازی این نیروگاه‌های تولید پراکنده خورشیدی امکان استفاده از برق برای روشنایی معابر به وجود آمده است.