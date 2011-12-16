  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

نعمت الله زاده به مهر خبر داد:

550دانشجو در رشته مردم شناسی در زرند مشغول به تحصیل هستند

550دانشجو در رشته مردم شناسی در زرند مشغول به تحصیل هستند

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد واحد زرند تعداد دانشجویان ارشد کارشناسی ارشد رشته مردم شناسی دانشگاه آزاد زرند را 550 نفر عنوان کرد.

سید کاظم نعمت الله زاده ماهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه آزاد زرند کرمان میزبان اولین همایش علمی مردم شناسی در سطح کشور است.

وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد زرند سومین دانشگاهی است که رشته مردم شناسی را دایر کرده و بعد از شهرهای تهران و اراک رشته مردم شناسی در دانشگاه آزاد زرند در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود.

این مسئول یادآورشد:هم اکنون حدود 200 دانشجوی کارشناسی مردم شناسی و حدود 350 دانشجوی ارشد در این دانشگاه در حال تحصیل هستند.

نعمت الله زاده ماهانی گفت: در این همایش مردم شناسی اساتید هئیت علمی دانشگاههایی نظیر دانشگاه تهران، گیلان، اراک، یزد، همدان، زاهدان، میراث فرهنگی و مرکز علوم وتحقیقات کرمان و دانشگاههای آزاد واحد تهران مرکزی، کرمان و زرند حضور دارند.

وی ادامه داد: این همایش با هدف شناخت یافته های جدید علمی در حوزه مردم شناسی برگزار می شود و بعد از خاتمه همایش دو مجموعه از چکیده مقالات برای عموم و اصل مقالات همایش چاپ و در اختیار اساتید علم مردم شناسی قرار داده می شود.

کد مطلب 1484609

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها