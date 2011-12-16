550دانشجو در رشته مردم شناسی در زرند مشغول به تحصیل هستند

سید کاظم نعمت الله زاده ماهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه آزاد زرند کرمان میزبان اولین همایش علمی مردم شناسی در سطح کشور است.

وی تصریح کرد: دانشگاه آزاد زرند سومین دانشگاهی است که رشته مردم شناسی را دایر کرده و بعد از شهرهای تهران و اراک رشته مردم شناسی در دانشگاه آزاد زرند در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدریس می شود.

این مسئول یادآورشد:هم اکنون حدود 200 دانشجوی کارشناسی مردم شناسی و حدود 350 دانشجوی ارشد در این دانشگاه در حال تحصیل هستند.

نعمت الله زاده ماهانی گفت: در این همایش مردم شناسی اساتید هئیت علمی دانشگاههایی نظیر دانشگاه تهران، گیلان، اراک، یزد، همدان، زاهدان، میراث فرهنگی و مرکز علوم وتحقیقات کرمان و دانشگاههای آزاد واحد تهران مرکزی، کرمان و زرند حضور دارند.

وی ادامه داد: این همایش با هدف شناخت یافته های جدید علمی در حوزه مردم شناسی برگزار می شود و بعد از خاتمه همایش دو مجموعه از چکیده مقالات برای عموم و اصل مقالات همایش چاپ و در اختیار اساتید علم مردم شناسی قرار داده می شود.