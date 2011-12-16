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۲۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

لایروبی رودخانه بابلرود آغاز شد

لایروبی رودخانه بابلرود آغاز شد

بابل - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر بابل گفت: با پیگیری مستمر شورای اسلامی شهر بابل لایروبی رودخانه بابلرود پس از 20سال آغاز شد.

حجت الاسلام حسن فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه  به ضرورت لایروبی رودخانه بابلرود  و رودخانه های فرعی منتهی به این  رودخانه در راستای تأمین امنیت و رفع دغدغه های جدی شهروندان بابلی و به منظور  پیشگیری از طغیان  رودخانه در زمان  بارندگیهای  شدید، شورای اسلامی شهر بابل  موضوع  را از طریق  مراجع  ذیصلاح  پیگیری  کرد.

وی با مهم توصیف  کردن این اقدام اظهار داشت: متأسفانه بیش از 20سال بوده که این رودخانه لایروبی نشده و بخشهای قابل توجهی از دهنه رودخانه به دلیل عدم نظارت به موقع ولازم از سوی ادارات ذیربط توسط عده ای تصرف و این دو موضوع سبب بالا آمدن سطح آب این رودخانه و طغیان آن در زمان بارندگیهای  شدید و آبگرفتگی بسیاری از مناطق  شهری و روستایی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل با قدردانی از فرمانداری، شهرداری، اداره بهداشت محیط و سازمان محیط زیست و مدیریت امور آب  شهرستان، لایروبی طول  مسیر رودخانه  بابلرود و رودخانه های منتهی به این رودخانه  را ضروری دانست.

وی اظهار داشت: لایروبی رودخانه بابلرود از پل  درزی کلا تا پل مرزن آباد بخشی از کار را  تشکیل  می دهد.

فلاح اظهار داشت: امید است مسئولان مربوطه نسبت به لایروبی کامل طول مسیر رودخانه بابلرود و رودخانه های منتهی به آن  اقدام کنند که این موضوع باید در دستور کار و اولویت جدّی مسئولان مربوطه قرار گیرد.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.

کد مطلب 1484612

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