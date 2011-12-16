لایروبی رودخانه بابلرود آغاز شد

حجت الاسلام حسن فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به ضرورت لایروبی رودخانه بابلرود و رودخانه های فرعی منتهی به این رودخانه در راستای تأمین امنیت و رفع دغدغه های جدی شهروندان بابلی و به منظور پیشگیری از طغیان رودخانه در زمان بارندگیهای شدید، شورای اسلامی شهر بابل موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری کرد.

وی با مهم توصیف کردن این اقدام اظهار داشت: متأسفانه بیش از 20سال بوده که این رودخانه لایروبی نشده و بخشهای قابل توجهی از دهنه رودخانه به دلیل عدم نظارت به موقع ولازم از سوی ادارات ذیربط توسط عده ای تصرف و این دو موضوع سبب بالا آمدن سطح آب این رودخانه و طغیان آن در زمان بارندگیهای شدید و آبگرفتگی بسیاری از مناطق شهری و روستایی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر بابل با قدردانی از فرمانداری، شهرداری، اداره بهداشت محیط و سازمان محیط زیست و مدیریت امور آب شهرستان، لایروبی طول مسیر رودخانه بابلرود و رودخانه های منتهی به این رودخانه را ضروری دانست.

وی اظهار داشت: لایروبی رودخانه بابلرود از پل درزی کلا تا پل مرزن آباد بخشی از کار را تشکیل می دهد.

فلاح اظهار داشت: امید است مسئولان مربوطه نسبت به لایروبی کامل طول مسیر رودخانه بابلرود و رودخانه های منتهی به آن اقدام کنند که این موضوع باید در دستور کار و اولویت جدّی مسئولان مربوطه قرار گیرد.

بابل یکی از شهرهای پرجمعیت مازندران است.