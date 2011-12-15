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۲۴ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۴

تیم صنعت ساری به یک پیروزی دلچسب رسید

تیم صنعت ساری به یک پیروزی دلچسب رسید

ساری - خبرگزاری مهر: تیم صنعت ساری با یک پیروزی با ارزش خانگی برابر تیم شهرداری اراک این تیم را که از مدعیان بالای جدول گروه الف مسابقات دسته یک باشگاه های کشور بود، دست خالی به خانه فرستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم صنعت ساری عصر پنجشنبه در ورزشگاه شهدای این شهر، میزبان تیم شهرداری اراک بود و در پایان موفق شد با یک گل حریف خود را شکست دهد.

این دیدار را محمد رضا اکبریان به همراه علیرضا ایلدروم، محمدرضا پازوکی، مهدی کلاکی قضاوت کردند و علی اکبر جهانی به عنوان ناظر فدراسیون حضور داشت.

تیم صنعت ساری، با کسب سه امتیاز این مسابقه که برابر تیم چهارم جدول این گروه به دست آمد، با کسب 11 امتیاز در پایان هفته یازدهم به مکان دهم جدول صعود کرد.

تیم شهرداری اراک، با وجود این شکست با 18 امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی این گروه باقی ماند.

تیم صنعت ساری، درهفته دوازدهم این مسابقات میهمان تیم مس رفسنجان خواهد بود.

ازهمین رقابتها، تیم سایپا شمال قائم شهر، دیگرنماینده مازندران در این گروه عصر فردا در قائم شهر میزبان تیم پارسه تهران است.

کد مطلب 1484614

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